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Xiaomi’den Hem Radyo Hem Powerbank!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde retro radyo tasarımlı bir Powerbank piyasaya sürdü. Hem radyo hem batarya işlevi gören cihaz, oldukça kullanışlı ve göze hitap eden cinsten.

Ayşen Sıla

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Xiaomi'den Hem Radyo Hem Powerbank

Xiaomi, Youpin platformunda “retro radyo” tasarımıyla yeni bir mobil powerbank paylaştı. Powerbank ayrıca FM radyo olarak da kullanılabiliyor ve 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Ürün, 19 dolar (yaklaşık 109 Türk Lirası) fiyat etiketi ile birlikte geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Powerbank, 212 gram ağırlığında ve tek elle tutulabilen taşınabilir tasarıma sahip cilt dostu bir plastikten üretilmiş.

Powerbank, maksimum 5V / 2.1A derecesine sahip iki USB çıkışı kullanıyor ve güç seviyesini gösteren dijital bir ekrana sahip. Üstte, FM radyoyu açıp kapatmak için kullanılan bir düğme de bulunmakta.

Xiaomi'den Hem Radyo Hem Powerbank

Bataryanın uluslararası havacılık standardına uyduğu ve iPhone X’i üç kez şarj edebildiği söyleniyor. Powerbanki şarj etmek için bir USB 2.0 bağlantı noktası da var. Radyo hoparlörü, 70’lerin radyo tasarımını taklit eden havalı bir hoparlör ızgarayla sıkıştırılmış.

Gövdesinde, “Zaman uçar”, “Elvis çağı” gibi birkaç yazı bile var. Retro tarzdaki güç bankası / FM radyo, her insanın tercihine uyması için Siyah, Beyaz ve Pembe renklerde satışa sunuldu.

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