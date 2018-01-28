Çerçevesiz akıllı telefon modellerinin öncülerinden biri olan Xiaomi, tasarım konusunda kendisini kanıtlamaya ve bu alanda lider olmaya kararlı gibi gözüküyor. Öyle ki markanın bundan sonraki süreçler için tanıtacağı yeni akıllı telefonlarında yine benzer bir yapıda olacağı ve hatta bu kez tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon modeliyle kullanıcıların karşısına geçileceği bile belirtiliyor. İşte bu özelliklere taşıyacak olan akıllı telefonların ise Mi Mix 2S ve Mi Mix 3 modelleri olacağı bilgisi var.

Daha önce tanıtılan akıllı telefonlardan bazı farklılıkları olacağı belirtilen yeni akıllı telefonların, tasarım kısmında ise bambaşka olacağından söz ediliyor. Hemen bu konuda ortaya çıkan yeni bilgilere bakalım.

Mi Mix 2S ve Mi Mix 3 Tasarımlarıyla Büyüleyecek

Baştan belirtelim Mi Mix 2S ve Mi Mix 3 ikilisi içerisinde karşımıza çıkan yeni model Mi Mix 2S şu an sadece isim olarak var olan bir akıllı telefon. Devam sersisi olarak geleceği belirtilen telefonun tasarım özellikleri kısmında çok fazla detay paylaşımı yapılmış değil. Buna karşın Mi Mix 3 modelinin ise tasarımı konusunda çok önemli bilgiler var.

Yine ünlü tasarımcılarla çalışacağı belirtilen markanın, bu model için paylaşılan görsellerine baktığımız zaman bu kez tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon geleceğini görüyoruz. Yan taraflarında tamamen kavisli bir akıllı telefon olacak olan yeni serinin, üst ve alt bölümlerinde de çerçeve bulunmayacağı görülüyor.

Bunun için yeni akıllı telefonların 4 taraflı çerçevesiz ilk model olacağından söz ediliyor. Üstelik kamera kısımlarının bile bir süredir Samsung için konuşulan ekrana entegre kamera sistemleri olacağı konusunda bilgiler var.

Tabii ki bu bilgilerde yine sınırlı olarak paylaşılan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Yeni akıllı telefonlar için söz edilen tüm bu özellikleri üst üste koyduğumuz zaman ise Mi Mix 2S ve Mi Mix 3 ikilisinin tasarımlarıyla öne çıkacağını göreceğiz. Mi Mix 2S modelinden söz ettiğimiz zaman ise yine önemli tasarım değişikliklerinden söz ettiğimizi belirtelim.

Fakat bu modelde teknik olarak bir geri dönüş söz konusu olması bekleniyor. Snapdragon 845 işlemcilerinin yerine yeni akıllı telefonlarda son saat hızını destekleyen Snapdragon 835 modeli işlemcilerin kullanılacağı iddiası var. Mi Mix 2S ve Mi Mix 3 akıllı telefonları için beklentiler bu yönde. Tüm bu beklentilerin cevap bulacağı zaman ise MWC 2018 etkinliği.