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Xiaomi’den Mi Koruyucu Cam ve Step Out Sırt Çantası!

Ayşen Sıla

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Xiaomi'den Mi Koruyucu Cam ve Step Out Sırt Çantası!

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Çin pazarında Redmi K30 serisi akıllı telefonları piyasaya sundu; ancak şirket birkaç ürün daha satışa çıkardı.

Şirket ilk olarak, Mi Step Out Sırt Çantasını piyasaya sürdü. Bununla birlikte, Xiaomi, Redmi Note 8 Pro’nun korunması amacıyla Corning ile ortak olarak Mi Koruyucu Camı da duyurdu.

Bu yeni 2,5D cam ekran koruyucusu sadece 0,4 mm inceliğinde ve zahmetsiz bir kurulum için silikon yapıştırıcıya sahip. Xiaomi’ye göre genel temperli cama göre daha iyi güvenlik sunan alkali-alüminosilikat bir cam olan Corning Aksesuar Camı kullanılarak yapılmış.

Xiaomi'den Mi Koruyucu Cam ve Step Out Sırt Çantası!

Şirket ayrıca Mi Koruyucu Cam’ın çiziklere karşı 5 kat daha iyi koruma sağlayan ve keskin cisimlerle temas eden ek bir iyon değiştirme işleminden geçtiğini iddia ediyor. Ayrıca, akıllı telefonun ekranını çiziklerden ve damlalardan korumak için 9H sertliğe sahip.

Bunun dışında ekran koruyucusu, tam netlik ve renk sağlayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip. Aynı zamanda üstündeki oleofobik kaplama parlamayı azaltıyor, parmak izlerini ve lekeleri önlüyor.

Öte yandan, Mi Step Out Sırt Çantası, 12 litre kapasiteye ve spor salonu gitmek gibi, seyahat etmek için gerekli malzemeleri barındırabilen iki fermuarlı cep kapasitesine sahip. Sırt çantası, su itici ve hafif olduğu söylenen 600D polyester kumaştan yapılmış.

40 x 30 x 6.5 mm ölçülerinde ve yüzde 100 polyester malzeme kullanılarak üretilebileceği belirtiliyor. Mi Step Out Sırt Çantası dört renkte satın alınabilir – Lacivert, Kraliyet Mavisi, Siyah ve Kırmızı.

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