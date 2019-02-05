Xiaomi'den Samsung'u Kızdıran Adım

Genel olarak akıllı telefon pazarı hem Xiaomi hem de Samsung için çok önemli bir pazar. Orta Asya genelinde şirketler, söz konusu rekabet olduğunda zirvede kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kıyasıya rekabet olunca, şirketler en iyi sloganlar ile gelmeye devam ediyor.

Bu tür reklamlar sürekli internet dünyasına yer alıyor. Ancak Xiaomi bu gün Redmi Note 7‘nin baş döndürücü bir telefon olduğunu söylerek, Lei Jun ve Manu Kumar Jain’in ters bir fotoğrafını yayınladı. Son satış rekorlarından sonra akıllı telefonun özellikle Hindistan’da daha da üst sıralara yükseldiğini söyledi.

Xiaomi, TFT ekranlı bir Samsung cihazların çok eski olduğunu ifade etti. Bundan dolayı da bulanıklaştırılmış bir M serisi ekranını karşılaştırma olarak paylaştı.

Resimden de anlaşıldığu üzere Galaxy M20‘nin ekranı ile doğrudan alay etmiştir. Şirket ayrıca, telefonunun 48MP kamerasına da dikkat çekiyor ve Galaxy M20’nin kamerasını da oldukça kötü bir şekilde göteriyor.

Ayrıca bkz: Xiaomi Redmi Note 7 İncelemesi

Ancak Samsung’un yeni serileri kısa bir süre Hindistan pazarında satışa sunuldu. Xiaomi’nin pazardaki yerini kısmen etkileyebilir. Bundan dolayı şirket, açıklamalarında beklemenin en büyük fırsat olduğunu ifade etmiş ve kısa bir süre sonra yeni telefonun geleceğine kısmen zemin hazırlamıştır.

Posterin tamamı dalga konusunda yer alsa da, Xiaomi şu anda Hindistan pazarında ekonomik girişimlerin hakim olduğu bir liderdir. Redmi Note 7‘nin, özellikle çok düşük fiyatı olması büyük bir ayrıcalığı oldu. 150 ile 200 dolar arasında tutmayı başarırsa, en iyi satıcı olması bekleniyor.

Ayrıca bkz: Google’dan Dev Adım! İşitme Engeller İçin Yeni Uygulamalar