Xiaomi'den Strakz Kod Adlı Bütçe Dostu Bir Telefon Daha Geliyor!

Geekbench kıyaslama platformunda “Xiaomi StRaKz” olarak etiketlenen yeni bir Xiaomi telefonu ortaya çıktı. Geekbench listesinden ortaya çıkan telefonun özellikleri şirketin bir başka uygun bütçeli telefonu olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi Strakz‘ın Geekbench listesindeki özellikleri bize Snapdragon 625 SoC tarafından güçlendirilmiş başka bir Xiaomi telefonu olacağını gösterdi. Şirket Redmi S2, Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi 4 Prime, Mi Max 2, Mi A1 ve Mi 5X gibi akıllı telefonlar için de aynı yonga setini kullandı.

Xiaomi Strakz telefonundaki Snapdragon 625 SoC‘ye 4 GB RAM eşlik ediyor. Android 8.1.0 Oreo yüklü olarak gelecek telefon tek çekirdekli testte 902 puan aldı ve çok çekirdekli testte ise 1536 puanlık bir skor kaydetti. İşlemciye yardım eden 4 GB RAM olsa da benchmark puanları oldukça düşük. Ayrıca Snapdragon 625’in taban frekansı Strakz telefonu için 0 MHz‘den bahsediyor. Bu sanırım sistem yazılımı hatası nedeniyle olabilir. Snapdragon 625 güç tasarruflu bir işlemcidir ve son zamanlarda bütçe dostu akıllı telefonlara güç sağlamak için kullanılmıştır. Strakz telefonun Redmi 6 telefonu olabileceği ya da Xiaomi‘den başka bir telefon ismi gelebileceği ihtimali var.

Xiaomi bu yıl 100 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Hindistan’da orta ölçekli telefonlar için pazarı ele geçirerek Samsung‘u daha önce tahttan indirmişti. Bu sene de Xiaomi’nin orta sınıf telefonlarının şirketin sevkiyat hedeflerini karşılamada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Xiaomi Strakz telefonu hakkında herhangi bir tahmininiz var mı? Hangi akıllı telefon olabilir? Aşağıda yorumlarınızı yazarak görüşlerinizi paylaşın.