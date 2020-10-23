Xiaomi’den Yeni Bir Katlanabilir Telefon Patenti!

Samsung, katlanabilir telefonlar açısından diğer tüm şirketlerin önünde ve yeni tasarımların patentini almaya devam ediyor. Benzer şekilde henüz katlanabilir cihaz çıkarmayan şirketler de bir süredir patent alıyor. Bu firmalardan biri olan Xiaomi, yeni bir patent daha aldı.

Bu yeni katlanabilir akıllı telefon tasarım patenti, Pekin Xiaomi Mobil Yazılımı tarafından Nisan ayında CNIPA (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) ile alındı. Onaylandı ve 23 Ekim’de yayınlandı. Kaynağımız, LetsGoDigital da bu patenti gösteren bir fotograf yayınladı.

Yeni Xiaomi patenti, kaydırıcı kapak ekranlı içe doğru katlanabilir bir akıllı telefonu açıklıyor. Başka bir deyişle, bu tasarım Galaxy Z Fold 2 ve Mi Mix 3‘ün bir birleşimi. Telefonda delik bulunmuyor. Dış kapak ekranında bile herhangi bir delik yok çünkü öndeki çift kamera ve kulaklık, kayar panelin altına gizlenmiş.

Ayrıca, cihazın arkasında sağ tarafta dörtlü kamera kurulumu, güç tuşu, ses düğmeleri, üstte bir mikrofon ve bir SIM kart yuvası bulunuyor. Şemaların hiçbiri telefonun altını göstermediğinden, başka bir detay veremiyoruz.

Ne yazık ki Xiaomi‘nin bu tür bir katlanabilir akıllı telefonu piyasaya süreceğini düşünmüyoruz. Katlanabilir telefonlar zaten maliyetli olduğundan ve bir kaydırmalı ekran eklemek, maliyeti ve ağırlığı daha da artıracaktır.