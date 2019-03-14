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Xiaomi’nin 10 Telefonu Daha Android Pie Güncellemesi Alıyor

By Selin Polat

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Xiaomi Mi 8 Fingerprint Sürümü Geliyor!

Xiaomi akıllı telefonlarına özen gösterdiği ve her türlü cihaza yazılım güncelleme getirmesi ile bilinir. MIUI forumlarından gelen son bilgiler, 10 adet telefonun Android Pie OS‘ye sahip olacağını ve iki tanesi için de Mart ayının sonundan önce Global Beta’nın geldiğini ortaya koydu. Sonraki beş telefon Haziran ayında girecek, üç telefonun da zaman çizelgesi yok, ancak güncellemeleri sırada yer alıyor.

Neyse ki, tüm Xiaomi sahipleri için, liste hem MIUI Çin ROM’unda hem de MIUI Global ROM’daki cihazlar için geçerlidir. Beta sürümleri kullanıcı testlerine hazır olduğunda, şirketin bunu forumlarında ve uygulamasında duyurması beklenir.

Forumdan bir yönetici listenin tamamlanmadığını açıkladı. Yani Xiaomi sadece 10 telefonla yetinmeyebilir.

TelefonPlanlanan Genel Beta lansmanı
Xiaomi Mi Mix 2Q2 2019
Xiaomi Mi 6Q2 2019
Xiaomi Redmi 6AQ2 2019
Xiaomi Redmi 6Q2 2019
Xiaomi Mi Note 3Q2 2019
Xiaomi Redmi Note 52019
Xiaomi Redmi S2 / Y22019
Xiaomi Mi 9 ExplorerHala gelişme aşamasında
Xiaomi Mi 6XHala gelişme aşamasında
Xiaomi Redmi Note 6 ProHala gelişme aşamasında

Mi 9 incelememizi yaparken Android Pie’yi zaten bir Xiaomi akıllı telefonunda gördük. İşletim sistemi Resim İçinde Resim modu, şifreler için API, ses kaydırıcıları, bildirim gölgesi, vb. gibi özellikler getirecek. Xiaomi genellikle kullanıcı arayüzü güncellemelerini işletim sistemi paketiyle ilişkilendirmez.

KaynakGsmarena
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