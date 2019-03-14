Xiaomi’nin 10 Telefonu Daha Android Pie Güncellemesi Alıyor

Xiaomi akıllı telefonlarına özen gösterdiği ve her türlü cihaza yazılım güncelleme getirmesi ile bilinir. MIUI forumlarından gelen son bilgiler, 10 adet telefonun Android Pie OS‘ye sahip olacağını ve iki tanesi için de Mart ayının sonundan önce Global Beta’nın geldiğini ortaya koydu. Sonraki beş telefon Haziran ayında girecek, üç telefonun da zaman çizelgesi yok, ancak güncellemeleri sırada yer alıyor.

Neyse ki, tüm Xiaomi sahipleri için, liste hem MIUI Çin ROM’unda hem de MIUI Global ROM’daki cihazlar için geçerlidir. Beta sürümleri kullanıcı testlerine hazır olduğunda, şirketin bunu forumlarında ve uygulamasında duyurması beklenir.

Forumdan bir yönetici listenin tamamlanmadığını açıkladı. Yani Xiaomi sadece 10 telefonla yetinmeyebilir.

Telefon Planlanan Genel Beta lansmanı Xiaomi Mi Mix 2 Q2 2019 Xiaomi Mi 6 Q2 2019 Xiaomi Redmi 6A Q2 2019 Xiaomi Redmi 6 Q2 2019 Xiaomi Mi Note 3 Q2 2019 Xiaomi Redmi Note 5 2019 Xiaomi Redmi S2 / Y2 2019 Xiaomi Mi 9 Explorer Hala gelişme aşamasında Xiaomi Mi 6X Hala gelişme aşamasında Xiaomi Redmi Note 6 Pro Hala gelişme aşamasında

Mi 9 incelememizi yaparken Android Pie’yi zaten bir Xiaomi akıllı telefonunda gördük. İşletim sistemi Resim İçinde Resim modu, şifreler için API, ses kaydırıcıları, bildirim gölgesi, vb. gibi özellikler getirecek. Xiaomi genellikle kullanıcı arayüzü güncellemelerini işletim sistemi paketiyle ilişkilendirmez.