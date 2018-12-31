Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2018’de büyük bir başarı yakaladı. Şirket birçok akıllı telefonu piyasaya sürdü. Bugün şirket, Xiaomi’nin 2018’e ilişkin kısa bir gözden geçirme raporu yayınladı. Videoda Xiaomi’nin, bu yıl içerisinde elde etmiş olduğu başarıları yer aldı.

Ayrıca “HKEX listelemesi, daha genç, daha fazla teknoloji, daha fazla sanat, daha akıllı, küresel genişleme, daha gelişmiş tasarım ve uygun fiyat yapısı” gibi konuları da listeledi.

Şirket, “Bu, Xiaomi 2018. Bunu sizlerle beraber yarattır. 2019’u da birlikte keşfedeceğiz çünkü teknoloji daha iyi bir yaşam getiriyor.” dedi. Videoda, Xiaomi ayrıca 2018 hatıralarını, 5G bağlantısı, Xiaomi Mi MIX 3 10GB RAM Forbidden City Sürümü ve Xiaomi-KEA işbirliğini gösteren flash klipler yer aldı.

Video ayrıca, diğer şirketlerin daha fazla kar yapmak için artırdığı fiyatlara tepki olarak, Lei Jun’un birkaç ay önce Xiaomi’nin donanım iş karının% 5’i geçmeyeceği konusundaki sözünü de hatırlattı.

Bu yıl 26 Ekim’de Lei Jun, Weibo’ya Xiaomi cep telefon gönderiminin resmen 100 milyon adedi aştığını ve planlanan yıllık bütçeyi tamamladığını duyurdu. 5 Kasım’daki ilk Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda Lei Jun, Xiaomi’nin 8 yıl önce kurulduğunu ve genç bir şirket olduğunu belirtti.

Dört yıl önce, Xiaomi küresel gelişimine/genişlemesine başladı. Bu yılın ikinci çeyreği itibariyle, Xiaomi, uluslararası alanda %150 oranında büyümüş ve 25 pazarda ilk beşe, toplamda da 82 dış pazara ulaşmıştır.