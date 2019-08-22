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Xiaomi’nin 5G Deneyimine Ortak Olmak İster Misiniz?

Xiaomi'nin 5G deneyimine eşlik edecek 100 kişi, oldukça güzel ayrıcalıklar elde edecek...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi bugün, şirketin Xiaomi’nin ilk 5G akıllı telefonunu herkesten daha önce deneyimleyeceği bir kampanya başlattı. Dünya çapında 100 kişiyi işe alacağı “Xiaomi 5G Number One Player Club” adlı bu kampanyaya katılmak oldukça basit.

Bu kampanyanın seçilen katılımcıları, Xiaomi’nin ilk 5G akıllı telefonunu deneyimleme, yeni Xiaomi 5G cihazı için öncelikli satın alma gibi ayrıcalıklar elde edecek. Akıllı telefonun tanıtım etkinliğine giden bilet ve Xiaomi 5G Number One Player Honor ödülünü içeren dört ana avantaj elde edecek.

Bu yeni kampanyaya Xiaomi’den katılmak için, ilgilenen kullanıcıların Weibo’daki resmi hesabı takip etmesi gerekiyor. Daha sonrasında hesaba 5G yazılı bir mesaj atmaları yeterli.

Xiaomi'nin 5G Deneyimine Ortak Olmak İster Misiniz?

Xiaomi’nin ilk 5G akıllı telefonu Xiaomi Mi MIX 3 ve şirket yakında yakında ikinci 5G akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Xiaomi’den yakında çıkacak 5G cihazı 3C tarafından onaylandı ve gerekli tüm lisansları aldı.

Raporlar, Xiaomi’den ikinci 5G akıllı telefonun Xiaomi 9 Pro veya Xiaomi 9 5G olarak adlandırıldığını gösteriyor. Telefonun yeni çıkan Qualcomm Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor.

45W hızlı şarj desteği olan 4.000mAh batarya ile geliyor. Akıllı telefonun orijinal sürümün 6,39 inç ekran boyutunu koruyacağı ancak çözünürlüğün artacağı söyleniyor. Şirket, ikinci Xiaomi 5G akıllı telefonunun Eylül ayından itibaren satışa sunulacağını açıkladı.

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