Xiaomi'nin 6 Kasım Etkinliğindeki Gizemli Cihaz

Xiaomi, Xiaomi Alışveriş Merkezi’nin Weibo hesabını kullanarak, 6 Kasım tarihinde düzenleyecekleri bir etkinlikte yeni bir ürünün piyasaya sürüleceğini duyurdu. Çinli üretici, önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan ürünün adını açıklamamasına rağmen söylentiler, şirketin Redmi Note 6 akıllı telefonunu tanıtılacağı ifade ediliyor.

Xiaomi Alışveriş Merkezi hesabından internete yüklenen poster, yeni ürünün Çin’de 6 Kasım tarihinde saat 14:00‘te açıklanacağını belirtmektedir. Poster ayrıca gizemli cihaz için “harika yükseltme” sloganını da taşımaktadır. Çinli üretici, Eylül ayı sonunda Tayland’daki Redmi Note 6 Pro akıllı telefonunu ilan etmişti. Aynı telefonun Redmi Note 6 adıyla Çin’e de piyasaya sürüleceği ilk tahminler arasındadır.

Weibo’da yer alan Redmi Note 6‘nın sızdırılmış tanıtım resimlerinden biri, dört kamera ve yapay zekayla oluşturulmuş portre bulanıklığı özelliği ile geliştirildiğini göstermektedir. Ayrıca telefon özellikleri arasında 20 megapiksel+2 megapiksel çift selfie kamera modülünü ortaya çıkarır. Telefonun 145 Dolar civarında bir fiyat ile satışa sunulacağı yine tahminler arasındadır. Telefonun piyasaya sürülme tarihi ise Çin’deki yaklaşan 11 Kasım Singles Günü olarak belirtiliyor.