Teknoloji Haberleri

Xiaomi’nin Beyaz Mi MIX Modeli Bir Dakika İçinde Tükendi

Cepkolik » Akıllı Telefon » Xiaomi’nin Beyaz Mi MIX Modeli Bir Dakika İçinde Tükendi
08-02-2017
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CES 2017 etkinliğinde ilk kez gördüğümüz Beyaz Mi MIX, satışa çıktığı anda yok sattı. Bununla birlikte, sadece on saniye içinde satılan ilk Mi MIX’ın aksine, beyaz versiyon, talebin mevcut stoktan önce bir dakika boyunca mevcuttu.

MyDrivers‘a göre, Xiaomi, Beyaz Mi MIX’in ilk satışını yaptı ve kullanıcıların ilgisi çok yoğundu. Orijinal modeli piyasaya sürülmesinin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen, ürüne talep oldukça yüksek.

Mi MIX etkileyici bir dizi özellik sunmakta;

  • 6.4-inç LCD ekran, 1080 x 2040 çözünürlük
  • Qualcomm Snapdragon 821 işlemci
  • 4GB RAM
  • 128GB depolama alanı
  • 16MP arka kamera ve 5MP ön yüz kamerası
  • Parmak izi tarayıcısı
  • 4,400 mAh pil kapasitesi
  • USB Türü-C

Mi MIX modelinin 14 Şubat’ta tekrar satışa çıkması bekleniyor.

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