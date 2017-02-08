Xiaomi’nin Beyaz Mi MIX Modeli Bir Dakika İçinde Tükendi

CES 2017 etkinliğinde ilk kez gördüğümüz Beyaz Mi MIX, satışa çıktığı anda yok sattı. Bununla birlikte, sadece on saniye içinde satılan ilk Mi MIX’ın aksine, beyaz versiyon, talebin mevcut stoktan önce bir dakika boyunca mevcuttu.
MyDrivers‘a göre, Xiaomi, Beyaz Mi MIX’in ilk satışını yaptı ve kullanıcıların ilgisi çok yoğundu. Orijinal modeli piyasaya sürülmesinin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen, ürüne talep oldukça yüksek.
Mi MIX etkileyici bir dizi özellik sunmakta;
Mi MIX modelinin 14 Şubat’ta tekrar satışa çıkması bekleniyor.