Xiaomi’nin Beyaz Mi MIX Modeli Bir Dakika İçinde Tükendi

CES 2017 etkinliğinde ilk kez gördüğümüz Beyaz Mi MIX, satışa çıktığı anda yok sattı. Bununla birlikte, sadece on saniye içinde satılan ilk Mi MIX’ın aksine, beyaz versiyon, talebin mevcut stoktan önce bir dakika boyunca mevcuttu.

MyDrivers‘a göre, Xiaomi, Beyaz Mi MIX’in ilk satışını yaptı ve kullanıcıların ilgisi çok yoğundu. Orijinal modeli piyasaya sürülmesinin üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen, ürüne talep oldukça yüksek.

Mi MIX etkileyici bir dizi özellik sunmakta;

6.4-inç LCD ekran, 1080 x 2040 çözünürlük

Qualcomm Snapdragon 821 işlemci

4GB RAM

128GB depolama alanı

16MP arka kamera ve 5MP ön yüz kamerası

Parmak izi tarayıcısı

4,400 mAh pil kapasitesi

USB Türü-C

Mi MIX modelinin 14 Şubat’ta tekrar satışa çıkması bekleniyor.