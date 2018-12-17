M1901F9T model numarası taşıyan isimsiz bir Xiaomi akıllı telefon, TENAA’da görüntülendi. Telefonun özelliklerinin bir kısmını gün yüzüne çıkaran listede henüz bir açıklık yok. Ancak ilk tahminlere göre ismi henüz doğrulanmamış olsa da, Redmi 7 serisinin farklı bir sürümü olduğu düşünülüyor ve Redmi 7 Pro olabilir.

Akıllı telefonun TENAA listesine göre, telefonun Redmi 6 Pro’ya benzer bir çentikli ekranla geleceği tahmin ediliyor. Ancak Redmi 6 Pro‘nun dikdörtgen çentiğinden farklı olarak, gelecek olan akıllı telefon, mevcut trendle uyumlu olacak. Yani küçük bir su damlası çentiği bulunabilir.

Ayrıca liste, 5.84 inçlik bir ekranla geleceğini belirtiyor. İddia edilene göre 19:9 en boy oranına sahip FullHD+ ekran çözünürlüğü bulunacak. Muhtemelen de Corning Gorilla Glass gibi bir çeşit ekran koruması mevcut olacak. Ayrıca telefonun boyutları da onaylandı – 147.76 × 71.89 × 7.8mm.

Kapağın altında, telefon 2.900mAh batarya ile güçlendirilecek. Telefon Android tabanlı bir MIUI 10 arayüzüne sahip olacak. Ancak belirli Android sürümü açıklanmadı. Ayrıca telefonun arkasında yapay zeka ile desteklenen bir çift kamera kurulumu bulunuyor. Bunlara ek olarak arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi sensörünü de bünyesinde barındırıyor.

Redmi 6 ve 6 Pro modellerinin her ikisinin de 5.45 inçlik bir ekrana sahip olması ve boyut ölçümünün de benzer olması koşuluyla, telefonun Redmi 7 veya Redmi 7 Pro olduğu düşünülmektedir. M1901F9T gerçekten Redmi 7 serisi telefon ise, ekran-gövde oranı açısından önemli bir gelişme olacaktır.

Telefonun model numarasındaki “M19”, telefonun gelecek yıl başlatılacağını gösteriyor. Bu, yeni Redmi akıllı telefonlarının Ocak 2019’da başlatılmasını öngören önceki raporlarla uyumlu. Önümüzdeki günlerde telefon özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi almayı bekliyoruz.