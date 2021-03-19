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Xiaomi’nin Katlanabilir Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi'nin katlanabilir telefonu, tasarımını Galaxy Z Fold 2'den alıyor. Telefonun gerçek görüntüleri ortaya çıktı.

Ayşen Sıla

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Xiaomi'nin

Xiaomi’nin ilk olarak 2019‘daki çalışmalarda katlanabilir bir telefona sahip olduğu söylendi ve o zamandan beri, bir sürü habere konu oldu. Daha dün, 3C web sitesinde Xiaomi’nin katlanabilir telefonu olduğu söylenen bir cihaz görülmüştü. Bugünse telefonun gerçek görüntüleri sızdırıldı.

Güvenilir bir kaynak bazı fotoğraflar çekip bunları Twitter’da yayınladı. Fotoğraflar, bu yılın başlarında sızdırılan önceki fotoğraflarla benzerlik gösteriyor. Görüntüler Galaxy Z Fold 2’ye benzer bir tasarıma sahip. Yeni resimler, “Mix” markasının varlığını gösteren arka tarafa bir bakış sunuyor.

Xiaomi'nin

Birden fazla sızıntıda görülen Xiaomi katlanabilir telefon tasarımına uygun olarak, Mi Mix, tıpkı Galaxy Z Fold 2 gibi bir tasarım sunuyor. “Mix” markasına ek olarak, cihazın arka tarafında dikey yönde konumlandırılmış üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Ne yazık ki, katlanabilir telefonun dahili ekranı sızıntıda yer almadı ve bu yüzden nasıl göründüğünü söyleyemiyoruz. Ancak ön tarafta bir selfie kamerası olup olmayacağından şüpheliyiz.

Xiaomi'nin

Çinli teknoloji devinin bu modeli ne zaman piyasaya süreceğini de bilmiyoruz. Xiaomi en son 2019’da Mi Mix 3’ü tanıtmıştı. O zamandan beri, Mix Alpha konsept modeli açıklandı. Ancak şirketin bu yıl katlanabilir modelleri piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor.

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KaynakGizmo China

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