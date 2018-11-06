Xiaomi'nin Yapacağı Büyük Etkinlik Tarihi Belli Oldu

ZTE’nin ve Huawei’nin ABD’li yetkililerle olan sorunlarına rağmen, Xiaomi hala ABD piyasasında hızlı adımlarla ilerliyor. Kısa zaman öncesinde OnePlus, ürettiği telefonlarla, bir hafta önce söz konusu ABD pazarında oldukça hoş karşılanmıştı.

Şayet Reddit üzerinde paylaşılan Xiaomi hakkında ki bir haber gerçek olursa, Xiaomi önümüzdeki birkaç gün içinde ABD pazarına doğru, cesur bir adım atmış olacak.

Xiaomi’nin yöneticilerinden birinin Reddit üzerinde yayınladığı bir yazıda, Çinli firmanın 8 Aralık’ta NewYork şehrinde bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini belirtmiştir. Xiaomi’nin Kuzey Amerika proje yöneticisi – Aron Yang’ın yayınladığı Reddit yayını, firmanın daha önce düzenledikleri tanıtımlara göre en büyük etkinliğin olacağını ifade etmiştir. Ancak nelerin sergileyebileceğine dair hiçbir ipucu vermemiştir.

Yayınlanan yazının ana başlığı ise oldukça dikkat çekicidir: “En yeni ve en iyi Xiaomi ürünlerimizi deneyimleyin”. En büyük tanıtım olarak nitelendirdiği bu etkinlik, seçkin kullanıcılara Xiaomi ürünlerini kullanma ve bu ürünlerin ardındaki ekiple tanışma fırsatı sunduğu bir gerçektir.

Resmi olarak, Xiaomi sadece şu anda ABD’de bir dizi ürün ve aksesuar sunmaktadır. Ancak bu ürünlerin arasında akıllı telefonlar dahil değildir. Ancak tanıtımın bu kadar büyük ve kapsamlı olması, şirketin sadece ev aletleri değil bunlarında yanında akıllı telefonlarında pazarda yerini alacağı şekilde yorumlanabilir.