48-megapiksel arka kameraya sahip yeni bir Xiaomi telefonu, Xiaomi Başkanı Lin Bin tarafından Ocak 2019’da resmi olarak tanıtılacak. Xiaomi hayranları Xiaomi Mi 9 ya da başka bir Mi serisi amiral gemisi telefonu olabileceğini söylerken, yeni bir rapor ortaya çıktı.

Bu yeni telefon ilk Redmi serisi amiral gemisi telefonu olabilir. Yeni bilgiler, gizemli Redmi telefonun ekran içi bir kamera kurulumuna sahip olabileceğini gösteriyor.

My Drivers ekibinin yayınladığı rapora göre, Xiaomi’nin 48 megapiksellik kameraya sahip yeni Redmi telefonunun ekranı Çin’in BOE ekran üreticisi tarafından sağlanacak. Bir LCD panel ile donatılacağı endüstri kaynakları aracılığıyla ortaya çıktı. Akıllı telefonun kalın bir gövdeye sahip olması bekleniyor.

Bunların yanı sıra yeni olan Samsung Galaxy A8s ve yaklaşan Huawei Nova 4 gibi ön kamera için ekranda bir delik bulunuyor. Bundan dolayı da etkileyici bir ekran-gövde oranı sunacak.

Söylentilere göre ise 48 megapiksellik sensörün süper geniş açılı bir lens içerecek şekilde arkaya yerleştirilen üçlü kamera sisteminin bir parçası olacağını söylüyor. Telefonun fiyatlandırmasında yeni bilgi bulunmamaktadır. Yeni ekran tasarımı ve telefonun kamera gücü, ucuz bir cihaz olmayacağını gösteriyor.