Xiaomi'nin Yeni Akıllı Televizyonu: Mi TV 4 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Xiaomi, 14 Şubat tarihinde Hint pazarında Mi TV 4‘ü piyasaya sürecek. TV duyurusu Redmi Not 5 Pro duyuruları ile birlikte yapılacak.

Mi TV 4, şirketin en yeni akıllı televizyonudur. Burada “yeni” dememize rağmen aslında Mi TV 4 geçen yıl CES‘te ilan edildiğinden ve yeni bir şey olmadığından yakınabilirsiniz. Bu durum şirketin o zamandan beri herhangi bir şey açıklamadığı anlamına geliyor. Bununla birlikte Hindistan pazarında bu cihaz ile birlikte Xiaomi‘nin yepyeni bir ürünü serisi olacak. Çünkü bu akıllı televizyon Hindistan’da Xiaomi mağazası kurulduğundan beri şirketten gelen ilk televizyon unvanına sahip olacak.

Şimdilik TV’nin Hindistan’da ne tür bir satış politikasıyla satılacağından emin değiliz ve elbette fiyatlandırma nasıl olacak bilemiyoruz. Xiaomi‘nin bir yıl boyunca Hindistan’da bu ürünü tanıtmak için beklediğini düşünürsek; fiyat için sınıfındaki bir televizyona göre olağanüstü derecede düşük olmasını bekleriz. Muhtemelen pazardaki diğer oyuncular için bazı uykusuz gecelere neden olacak bir akıllı televizyon ile karşılaşacağız.

Çarşamba günü biz de satış başlatma etkinliğinde olacağız ve fiyatlandınlması, kullanılabilirliği ve diğer detayları mümkün olan en kısa sürede size bildireceğiz.