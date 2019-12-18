Xiaomi’nin Yeni Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı!

Xiaomi‘nin şu anda piyasadaki en önemli akıllı telefon şirketlerinden biri olduğunu söylemeden geçemeyiz. Şirket, yüksek bütçeli cihazlardan orta fiyatlı cihazlara ve üst düzey amiral gemilerine kadar çok güçlü bir cihaz yelpazesine sahip. Ancak tüm bunlara ek, şirket yeni bir katlanabilir telefon patenti ortaya çıkardı.

Xiaomi, katlanabilir Mi Mix Alpha sahip olsa da, bu telefon Alpha’nın tipik özelliklerine sahip olmayan tamamen farklı bir cihaz türü.

2018’in yarısına kadar, Xiaomi, yan menteşeli bir katlanabilir telefon için tasarım patenti verdi. Belgeler onaylandı ve 6 Aralık 2019’da yayınlandı. Bir aygıtın tablet biçimine çekilebileceği gösterilen bazı ürün resimleri de var. Bu daha önce gördüğümüz katlanabilir telefonlarda çok ilginç bir fikir.

Geçtiğimiz zamanlarda, LG’den de patentli bir tasarım görmüştük; cihazın küçük bir form faktöründen tablet boyutunda bir cihaza kaydırılışını gösteriyordu. LG’nin çözümünün aksine, Xiaomi’nin patenti çok daha güçlü görünüyor. Aslında, Xiaomi’nin cihazı yasal olarak şekillenebilecek gibi görünüyor ve sadece netleştirilmeyi bekliyor.

Bu cihazın Xiaomi sürümü normal boyutta bir akıllı telefon gibi görünüyor, daha sonra sola çekilerek uzatılabiliyor. Arkadaki kamera modülü, Mi Mix Alpha’daki geçerli arka kamera durumuna benzer bir yan çubuğa sahip. Kesinlikle iyi konseptli bir cihaz.

Maalesef, bu bilgiler ve çıkan patent dışında pek bir bilgi bulunmuyor. Umarız Xiaomi’nin tasarısı gerçeğe dönüşebilir ve bu muhteşem cihazı deneyimleyebiliriz.