Xiaomi’nin Yeni Katlanabilir Telefonu Galaxy Fold’un Yarı Fiyatına Çıkacak

Samsung ve Huawei geçen ay katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Her ikisi de farklı bir tasarıma sahip, ancak ortak bir noktaları var – yüksek fiyat. Samsung Galaxy Fold 1.980 dolar, Huawei’nin Mate X modeli ise 2.600 dolar civarında.

Bu fiyat etiketi onları lüks bir ürün haline getiriyor, ancak Xiaomi sayesinde, tanıtılan bu iki modelden de daha ucuza mal olacak katlanabilir bir akıllı telefon satın alabileceksiniz. Kesin olarak 999 $ fiyat etiketi bulunuyor.

Gyaan adlı kullanıcı tarafından yayınlanan bir rapora göre, Xiaomi’nin şu anda Mi Fold ve Mi Flex olarak adlandırılan katlanabilir akıllı telefonu ABD’de 999 dolar, Avrupa’da 999 € ve Hindistan’da 74,999 INR (1.087 $) fiyata sahip olacak. Şirket, telefonu nisan-haziran ayları arasında satışa çıkarmayı planlıyor. İlk kez Çin’de piyasaya sürülecek ve ardından küresel pazarlarda ayrı lansmanlar yapılacak.

Rapor ayrıca, Mi Fold / Flex’in Galaxy Fold’un neredeyse yarısına mal olacağını, çünkü Xiaomi’nin gereksinimlerine göre Visionox Technology tarafından üretilen OLED ekranları kullanacağını belirtti. Bunların Galaxy Fold ve Mate X‘teki OLED panelleri kadar iyi olup olmayacağı görülüyor.

Bununla birlikte, Galaxy Fold ve Mate X gibi, Mi Fold / Flex de bir amiral gemisi olacak ve 10 GB RAM ve kadar Snapdragon 855 işlemci ile gelecek. Bu telefonu çalışırken gösteren bir video yayınlandı. Aşağıda izleyebilirsiniz.