Akıllı telefonların göz yorgunluğuna neden olduğu şikayetleri, hemen hemen her markanın akıllı telefonlarında gördüğümüz şikayetler olarak dikkat çekiyor. Sadece orta ya da giriş segment akıllı telefonlar için değil, amiral gemisi akıllı telefon modelleri içinde aynı durumun geçerli olduğunu söylemek gerekiyor. Samsung ve Apple gibi markalarda da yaşanan sıkıntı, belli yazılımlar ve iyileştirmelerle en aza indirilebiliyor. Bu noktada karşımıza en çok çıkan özellik ise gece modu özelliği. Telefonların beyaz ışık etkisini azaltarak, göz sağlığını koruyan mod, genelde çok sık kullanılan bir mod olsa da akıllı telefon markalarının önemli temsilcilerinden olan Xperia için beklenmedik bir karara imza atıldığı ortaya çıktı.

Birçok marka yeni akıllı telefonlarına gece modunu ekleyemeye çalışırken, Sony’nin Xperia modellerindeki gece modunu kaldıracağı ortaya çıktı.

Xperia Android Güncellemesi Sonrası Gece Modu Kalkacak

Sony’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla beraber ortaya çıkan gelişmeye göre Xperia akıllı telefonların bazı modellerinde gece moduna son verilecek. Gece moduna son verilecek olan akıllı telefon modellerinin ise XA1, XA1 Plus ve XA1 Ultra modelleri olacak. Sadece XA1 serisi için bir güncelleme durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ancak daha sonra diğer seriler içinde aynı durum geçerli olabilir. Öyle ki söz konusu gece modunun Android 8.0 işletim sistemi sonrasında kaldırılacağı belirtiliyor.

Haliyle yeni güncellemeyi alan akıllı telefonlarda gece modunun kaldırıldığını görebiliriz. Sony’nin bu konuda neden açıklaması ise yapmadığını ekleyelim. Markanın aldığı karar için neden açıklaması yapmaması da oldukça şaşırtıcı.

Mavi ve beyaz ışık derecesini azaltarak göz yorgunluğunun önüne geçilmek adına kullanılan gece modunun 3.parti uygulamalarla da sağlandığını söylemek gerekiyor. Sony’nin neden böyle bir karar aldığını da biliyor olsak bile 3.parti uygulamaların sorunu çözeceğini düşünüyoruz.