Xperia Touch Projektör Özellikleri Çıkış Tarihi ve Fiyatı

MWC 2017 fuarında birçok yeni teknoloji kullanıcıların beğenisine sunuldu. İlk etapta sadece akıllı telefonların öne çıkacağı düşünülse de akıllı telefonlarla beraber daha birçok mobil teknoloji ürününün de piyasaya sürüleceğinin ortaya çıkması ile beraber daha çok ilgi çeken fuarda geleceğin teknolojileri olarak adlandırılan yeni teknolojilerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada ortaya çıkan yeni teknolojilerden birisi de Xperia Touch projektör cihazları oldu. Sony’nin taşınabilir cihazı olarak gelen cihazın özellikleri ise şaşırtıcı.

Xperia Touch Nasıl bir Teknolojiye Sahip?

Projektörü farklı kılan projektörün özellikleri değil kullandığı sistem. Öyle ki bu seride amaç projektör ile bir görüntü yansıtmak değil. Pek bakalım Xperia Touch ne işe yarıyor?

Çoklu Dokunma Yüzey Teknolojisi

Xperia Touch cihazı belli bir alana görüntü yansıtmanızı yansıttığınız bu görüntünün ise kullanıcı ile etkileşimde olmasını sağlıyor. Yani şöyle ki cihaz tıpkı bir projektör cihazından beklendiği gibi görüntüleri istenen alana yansıtıyor. Fakat sıradan cihazlardan farklı olarak bu görüntü çoklu dokunma yüzeyi adı verilen bir teknoloji ile beraber geliyor.

Kullanıcıların yansıtılan görüntüyü sanki bir akıllı telefon ekranıymış gibi kullanabiliyor. İstediğiniz gibi yansıtılan görüntü içerisinde yansıtılan yüzeyi kullanarak işlemler yapabiliyorsunuz. Daha çok bilimkurgu filmlerinden alışılagelmiş sahneleri kullanıcılara sunması beklenen Xperia Touch cihazlarının teknolojileri de bununla sınırlı değil.

SXRD Görüntüleme Teknolojisi

23 inçlik bir alana görüntü yansıtabilecek olan projektörün içerisinde SXRD görüntüleme teknolojisi yer alıyor. Bu sayede yansıtılan görüntü üzerinde bir etkileşim sağlanabiliyor. Sadece görüntü üzerinde etkileşim sağlamak değil bunun dışında kullanıcıların hareketlerinin de algılanması için özel sistemler kullanılıyor.

Xperia Touch içerisinde yer alan kızılötesi kameralar sayesinde 23 inçlik görüntü alanı içerisinde kullanıcıların hareketleri oldukça hızlı bir seviyede yakalanıyor ve görüntünün hareketlere göre tepki vermesi de sağlanıyor. Bu teknolojinin 1 saniye içerisinde 60 değişen kare yakalama hızı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bu değerlere bakıldığında mantıklı bir sistem sunan Xperia Touch için ekstra çözümlerde yok değil.

Uygulama Yükleme Desteği

Xperia Touch teknolojisi ile beraber birçok ilke imza atarken bunun yanında Sony ürüne ekstra olarak Google Play uygulamalarının da eklenebileceğini belirtti. Rahatlıkla Google Play uygulamalarını da çalıştırabileceği belirtilen projektör cihazının uygulama desteği konusunda nasıl bir sistem sunacağı ise netlik kazanmış değil.

Sadece uygulamaların görüntüleri yansıtılarak sanki bir akıllı telefon ekranı kullanıyor gibi uygulamaların yansıtılan yüzeyde kullanılması mı sağlanacak? Yoksa bunun aksine cihazın içine herhangi bir yükleme yapmak gerekecek mi? İşte tanıtımında netlik kazanmayan noktalardan birisi de bu. Ancak bu özelliklerin çıkış ile beraber belli olması bekleniyor. Tüm bu ayrıcalıkları ile öne çıkacağı düşünülen cihazların fiyat ve çıkış tarihi açıklamalarına geçelim.

Fiyat Ve Çıkış Tarihi İçin Yapılan Açıklama

Bahar aylarında ilk olarak Avrupa pazarında çıkış yapacağı belirtilen yeni projektör serisinin çıkış tarihi için net bir süre gösterilmiş değil. Bunun dışında fiyat konusunda ise ilk serinin 1.499 Euro gibi bir değere sahip olacağı belirtiliyor. Farklı versiyonları için farklı bir fiyat aralığı gelir mi bilinmiyor. Aydınlık ortamlarda kullanılıp kullanılmayacağı da soru işareti olarak kalan serinin satışları ne düzeyde seyreder tahmin etmek oldukça güç.