Sony, yeni akıllı telefonları duyurmak için Tüketici Elektronik Fuarı‘nın (CES) gelmesini bekleyen birkaç şirketten biri. Yeni telefonlarının hakkında sürekli yeni söylentilerin çıkması, kısa zaman içerisinde duyurulacakları anlamına geliyor.

Japon teknoloji devi geçen yıl Xperia XA2, Xperia XA Ultra ve Xperia L2‘yi duyurmuştu. Bu yıl da Sony’nin 7 Ocak’ta gerçekleşecek olan CES 2019 etkinliğinde de yer alacağı açıklandı. Şirketin bu etkinlikte Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra ve Xperia L3 akıllı telefonlarını duyurması bekleniyor.

Aşağıda yer alan ve şirket tarafından paylaşılan davette görülebileceği gibi, Sony’nin CES 2019 standında açıklanacak cihazlar hakkında bilgi bulunmamaktadır. Etkinlik 7 Ocak’ta saat 17:00’de Las Vegas’ta LVCC’de gerçekleşecek.

Sony Xperia XA3 Özellikleri Hakkında Söylentiler

Birkaç ay önce, OnLeaks’de yaklaşmakta olan Xperia XA3 modelinin CAD teknik çizimlerini paylaşmıştı. Telefonun 155.7×68.3×8.4mm boyutlarında olacağından yüksek bir form faktörüne sahip olacağı ortaya çıktı. 18:9 en boy oranına sahip 5.9inç fullHD+ çözünürlük ve çentiksiz bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Snapdragon 660 yonga seti ve 4GB RAM ile eşleştiği tahmin ediliyor. 23 megapiksel + 8 megapiksellik çift kamera kurulumu ve 8 megapiksellik selfie kamerası ile donatılmış bir şekilde gelebilir. Depolama için, 64 GB’lik dahili bir hafıyazaya sahip olabilir. Ayrıca 3.600mAh bataryadan güç alabilir.

Sony Xperia XA3 Ultra Özellikleri Hakkında Söylentiler

Daha büyük XA3 Ultra modelinin ise 18:9 en boy oranıyla fullHD+ çözünürlüğe sahip 6.5inç ekrana sahip olması bekleniyor. Xperia XA3 modelinde yer alan yonga seti ve çift kamera kurulumu gibi bazı özellikleri kullanabilir. Ancak akıllı telefonun yonga seti 6GB RAM tarafından desteklenebilir. Bunlara ek olarak selfie kamerasının 13 megapiksel olduğu tahmin ediliyor. Batarya kapasitesi ise 3.700mAh’tır.