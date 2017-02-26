Xperia XZ Premium Hakkında Yeni İddialar

Akıllı telefon dünyasında ısrarla çalışmalarına devam eden firmalardan biri olan Sony, son dönemde ardı ardına akıllı telefonlarına getirdiği güncellemeler ve yeniliklerle beraber bu alanda ciddi bir yükseliş yakalamayı da başardı. Akıllı telefonların dev markalarından biri olan ve Xperia serisi ile yoluna devam eden Sony MWC 2017 etkinliğini de boş geçmeyecek gibi. Öyle ki markanın MWC 2017 öncesinde birçok akıllı telefonu ortaya çıktı. Bu modellerden birisi de Xperia XZ Premium serisi oldu.

Xperia XZ Premium Nasıl Bir Telefon Olacak?

Son olarak birkaç görseli ortaya çıkan Xperia XZ Premium serisi Sony’nin yine iddialı modellerinden biri olarak karşımıza çıkacak. Özellikle kamera konusunda yüksek bir teknoloji sunması beklenen yeni seri Xperia XZ Premium telefonları için belli olan detaylara bakalım.

Tasarım Aynı Mı Kalacak?

Yeni telefonun en çok merak edilen noktalarından bir tanesi telefonun tasarımı. Tasarım konusunda Xperia XZ Premium serisi eski serileri pek aratmayacak gibi duruyor. Şimdiye kadar yayınlanan iddia görsellerine bakacak olursak serinin yine dikdörtgen yapıda olması ve kenarlarının ise bu kez düz değil silindir yapıda olması bekleniyor. Bu tasarım detayı dediğimiz gibi şimdiye kadar telefona ait olduğu iddia edilen görsellerle beraber ortaya çıkan bir tasarım. Yani henüz doğrulanmış bir durum yok.

Teknik Özellikler Konusunda Belli Olan Detaylar

Telefonun henüz tanıtılmamasından dolayı teknik özellikler konusunda da ortaya çıkan iddialar sınırlı. Özellikle yeni modelin işlemci ve kamera özellikleri hakkında belli başlı bilgiler var. İddialara göre serinin üst segment bir akıllı telefon olması ve içerisinde de Snapdragon 835 serisine yer vermesi bekleniyor.

Bu değerlerle beraber markanın ne kadar başarılı bir akıllı telefon ortaya koyacağı konusunda sadece işlemcilere bakarak bile yorum yapmak mümkün. Bunun dışında modelin 4K ve HDR moduna sahip olan ekranlarla beraber geleceği de yine söylentiler arasındaki böyle bir ekran ile gelirse alanında bir ilke imza atabilir.

Kamera Özellikleri Nasıl?

Xperia XZ Premium telefonunda da Sony’nin en iddialı olacağı konulardan birisi hiç şüphe yok ki kameraları. Her seride kameraları konusunda ekstra çözümler sunan marka birçok akıllı telefonunda kamera lenslerini sağlayan marka olarak dikkat çekmekte.

Bu nedenle Xperia XZ Premium serisinde de kamera konusunda ekstra çözümler sunulması bekleniyor. Kamera hakkında iddialara göre 960 fps değerinde çekim değerine sahip bir kameradan söz ediliyor. Oldukça yüksek olan bu değer ne kadar gerçek bunu telefon tanıtıldığında ancak görebileceğiz.

Çıkış Tarihi

Xperia XZ Premium serisinin henüz tüm bu detayları iddia olarak karşımıza çıkıyor. Yeni telefonun kesinleşmiş olan bir özellik detayı yok. Telefon hakkında detayların ise MWC 2017 etkinliğinde ortaya çıkması bekleniyor. Çıkış tarihi ve fiyat gibi detaylarla beraber telefonun özellikleri de yine bu etkinlikte netlik kazanmış olacak.

Not: görseller eski serilere ait yeni akıllı telefonun henüz Sony tarafından yayınlanmış bir görseli yok.