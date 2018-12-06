Üç ay önce Sony, Xperia XZ3 modelini piyasaya sürmüştü. Geçen hafta ortaya çıkan CAD teknik çizimleri şirketin, Xperia XZ4 modelini piyasaya sürmeyi planladığını ortaya çıkardı. Sızıntı haberde, yeni telefonun arkada üçlü bir kamera kurulumunun yanında 6.5 inçlik devasa bir boyutta olduğu ifade edilmişti.

Önceden sızdırılmış bir video, telefonun çentik içereceğini, ancak 3.5 mm kulak girişinin desteklemeyeceğini göstermişti. Fakat, bu gün yayınlanan bir sızıntı haber telefonun LG tarafından üretilen 21:9 ekrana sahip olduğunu ve 3.5 mm kulaklık girişini destekleyeceğini ortaya çıkardı.

Sızıntı haberin kaynağı, “IceUniverse” ismiyle tanınan bir fenomenden geldi. Xperia XZ4 özelliklerinin arasında, yaklaşan telefonun 6.55 inç FullHD+ çözünürlükte olduğunu ifade etti. Ayrıca Snapdragon 855 yonga seti ile desteklendiğini, Weibo hesabı üzerinden yayınladı. Zaten yonga setinin, 5G modem ve geliştirilmiş bir yapay zeka performansına sahip olduğunu daha öncesinde sizlere duyurmuştuk.

Telefonun, 256GB dahili depolama kapasitesine sahip 6 GB’lık bir RAM sürümünün olması bekleniyor. Sızdırılan özellikler kamera kurulumlarının kaç megapiksel olduğu hakkında her hangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak OIS desteği bulunan arka tarafında 1/2.3 inç boyutunda ana sensör ile üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu tagmin edilmektedir.

Cihazın 3.900mAh’lık bir batarya kapasitesinin olduğu da yine tahminler arasındadır. Bu özellikler somut bir kanıta dayanmasa da, Sony’nin yaklaşan telefon hakkında kısa süre içerisinde bir açıklama yapmasını bekliyoruz.