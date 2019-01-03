Sony, yaklaşan amiral gemisi olan akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni amiral gemisi, Snapdragon 855 yonga setine ev sahipliği yaptığı söylenilen Sony Xperia XZ4 modelidir. Kısa bir süre öncesinde, telefonun AnTuTu skoru yayınlanmıştı. Neredeyse rekor bir puana ulaşarak, en son çıkan amiral gemisi telefonları geride bırakmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun Geekbench listesi yayınlandı.

Çin sosyal medya platformu Weibo’da yayınlanan Xperia XZ4 modelinin Geekbench kıyaslama puanına göre, akıllı telefon tek çekirdekli testte 3.497 puan alırken, çok çekirdekli testte 12.801 puan aldı. Liste ayrıca Snapdragon 855 yonga seti tarafından desteklenen cihazın, 8GB RAM içereceğini netleştirmiş oldu. Bunlara ek olarakta Android 9 Pie işletim sisteminin kullanıma hazır olduğunu doğruladı.

7nm işlem kullanılarak üretilen Qualcomm Snapdragon 855, 1.78GHz’de saatlendirilmiş dört güç tasarrufu sağlayan çekirdek, 2.42GHz’de saatlendirilmiş üç performans çekirdeği ve 2.84GHz’de performans artışı için bir başka özel “altın” çekirdeğe sahip bir sekiz çekirdekli işlemcidir. Tüm bu özellikler ise, performans iyileştirmesi yapan Adreno 640 grafik işlemcisi ile birleşti.

Cihazla ilgili bir önceki rapor, telefonun 21:9 en boy oranına sahip alışılmadık derecede yüksek bir ekranla geleceğini ortaya çıkarmıştı. Telefonun ayrıca 3.5mm ses girişine ve 46.5W hızlı şarj için desteğe sahip olduğu ifade edilmiştir.