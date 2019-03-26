Yabancı Film İzleme Programları 2019

2019 yılının en iyi yabancı film izleme programları hangileri? Hangi programlar XBMC’nin sahip olduğu Kodi gibi, çok sayıda eklenti sayesinde ücretsiz bir film serisi sunuyor ?

Bununla birlikte bazı yabancı film izleme programları ise arayüzde oldukça sıkıcı görünen ve medya oynatıcının seriliğini sağlayacak unsurlardan yoksun olan hayal kırıklığı yaratıyor.

Bazen yabancı dil öğrenmenin temelini atmak için yabancı filmler oldukça iyi kaynak olabiliyor. Yabancı film izleme sitelerinden bazıları ücretsiz filmler ve diziler izlemek için oldukça ideal olabiliyor.

Bilgisayarınıza 2019’da yükleyebileceğiniz en iyi yabancı film izleme programlarını aşağıda sıraladık.

2019 Yılının En İyi Yabancı Film İzleme Programları

En iyi film izleme programları arasında Plex, genel olarak en iyi programdır. Hatta Kodi’den daha iyi değilse de, Plex şüphesiz onunla aynı seviyededir. Özellikler açısından Kodi ve Plex arasında pek çok benzerlik bulacaksınız.

Bununla birlikte, Plex’in birçok faydalı özelliğine yalnızca premium sürümünde erişilebilir. Ayrıca Plex sunucu-müşteri modelinde çalışır. Plex’in arayüzü oldukça hoştur. Birçok filmi bulmak mümkündür. İnternet hızınıza bağlı olarak donmalar da yaşanıyor.

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Stremio, film izleme konusunda Plex benzeri popüler olan dijital bir medya oynatıcısıdır. Stremio ile Plex’i özellikler açısından karşılaştırırsak, Stremio’nun bir avantajı var. Kullanıcıların videoları yüksek kalitede oynatmasını sağlar ve yayın yapmayı destekler.

Her videoya altyazı ekler ve yeni ve yaklaşmakta olan filmleri ve bölümleri bildirir. Ayrıca, kullanıcıların en sevdikleri filmleri ve dizilerini saklamak için kişisel bir kütüphane oluşturmalarını sağlar. Aynı zamanda kendine ait eklentileri de var.

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Windows bilgisayarınız için Kodi benzeri bir yazılım arıyorsanız, MediaPortal’dan daha iyi bir yazılım yoktur. Bilgisayarınızı eksiksiz bir film izleme istasyonuna dönüştürmek için birçok özelliği bir araya getiren açık kaynaklı bir medya merkezidir.

Medya yürütücüyü özelleştirmenize olanak tanıyan Media Portal için çok sayıda eklenti ve tema bulunmaktadır. Ayrıca kayda değer özelliklerinden bazıları canlı TV izlemek, programlamak ve kaydetmek, ağınıza bağlı herhangi bir PC’ye medya akışı, hava durumu erişimi ve daha birçok özelliği vardır.

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XBMC tarafından geliştirilen Kodi, son zamanlarda oldukça popüler bir medya oynatıcı olmuştur. Zamanla filmlere, TV şovlarına ve canlı TV’ye erişmek için en çok aranan araçlardan biri haline geldi.

En yeni Kodi güncellemesi Kodi 18’dir. Video akışı için genel kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere çeşitli özellikler getirdi. Kodi’nin nasıl çalıştığını bilmeyenler için, kısaca açıklamak gerekirse, çok fazla fonksiyonu bulunmayan bir medya oynatıcısı olarak kısaltabiliriz.

İçerik akışına ulaşmak için Kodi depolarını ve eklentilerini indirip yüklemeniz gerekir. Kodi kulağa ilginç geliyor, değil mi? Kodi medya oynatıcısı, Windows, Android, iOS, Linux ve Mac dahil hemen hemen tüm platformlarda kullanılabilir.

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Yukarı da yer alan yabancı film izleme programları, kısmen karmaşık bir arayüze sahip. İşlevsellik açısından Plex’ee benzeyen ancak basit bir arayüze sahip bir şey istiyorsanız, OSMC sizin için mükemmel bir yabancı film izleme programıdır.

Açık Kaynak Medya Merkezi (OSMC), temiz ve minimalist bir arayüz sunan bir medya oynatıcısıdır. OSMC ayrıca bir dizi TV alıcısını ve Wi-Fi adaptörünü de destekler. İlginçtir ki, OSMC, Linux tabanlıdır. Desteklediği ürünler sadece Vero, Apple TV ve Raspberry Pi’dır.

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Medya oynatıcınızda aynı zamanda ebeveyn denetimi yapmak istiyorsanız ya da çocuğunuzun daha güvenli şeyler izlemesini istiyorsanız, Emby denemeniz gereken yazılımdır. Emby, Plex’e çok benziyor. Bununla birlikte, sunucu-istemci modeli, bulutta ve diğer sunucularda depolanan medya dosyalarını oynatmanıza izin verir.

Ebeveyn kontrolü, Emby’nin en büyük özelliklerinden biridir. Emby için medya izleme deneyimini geliştirmek için kullanılabilecek birçok uygulama vardır. Özellikleri ve pürüzsüz arayüzü ile 2019’da en iyi film yabancı film izleme programları arasında ilk sıralara bir layıktır.

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Hangi Programı Tavsiye Ediyoruz?

En iyi yabancı film izleme programlarını ararken, gereksinimlerinizi dikkate almak önemlidir. Çevrimiçi bağlantılardan film izlemek için sabırsızlanıyorsanız, Plex veya Stremio’yu seçebilirsiniz. Medya dosyalarınızı birleştirmek ve düzenlemek istiyorsanız, MediaPortal ile gitmek daha iyi olur.