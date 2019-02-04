Hemen her gün aynı uygulamaları kullanarak sıkılıyor olabilirsiniz. Bunun yerine eğlenmek için hiç tanımadığınız yabancılarla rastgele sohbet etmek isteyebilirsiniz. Yabancılarla sohbet etme bazen en sıkıcı anları bir eğlence havasına katabilir.

Gelelim, yabancılarla sohbet etme amaçlı hangi programları kullanabilirsiniz? Play Store şüphesiz ki birçok mesajlaşma uygulaması sunuyor. Bunları çoğunda devasa reklam paketleri var. Bu yazıyı okuyorsanız, o halde doğru yere geldiniz demektir.

Yabancılarla sohbet etme birçok konuda olumlu etki yapabilir. Örneğin dil öğrenmek çok eğlencelidir. Bunu yerel konuşan biri ile pratik yaparak doğrudan öğrenme şansınız var. Aşağıya yabancılarla sohbet etmek için indirebileceğiniz programları listelik. Bunların arasında muhtemelen daha önce duyduklarınız da var. Ancak yinede bütün listeyi gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Yabancılarla Sohbet Etme Programları ve Siteleri

Bazı siteler ve programlar uygunsuz içerikler sebebi ile kapılabilmekte. Ancak bunlara ulaşmanız yine de mümkün. Aşağıdaki VPN siteleri ile bunları aşmanız mümkün.

Şüphesiz ki internet üzerinde en popüler sitelerden birisi Omegle’dir. Yabancılarla bağlantı kurmak için en iyi sohbet uygulamalarından biridir. Milyonlarca Omegle kullanıcısı var. En iyi bölüm, kullanıcıları ilgi alanlarınıza ve önceliklerinize göre filtreleyebilmenizdir.

Bu sitede dilediğiniz bir filtreyi uygulayarak ülkenizden veya yakınınızdaki kullanıcıları bulabilirsiniz. Omegle, ilginç kadınlarla konuşmak istiyorsanız da oldukça kullanışlıdır. Binlerce insan bu uygulamadan en iyi arkadaşlarını, kız arkadaşlarını veya hatta ruh arkadaşlarını buldu.

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MeetMe, aynı anda birçok yabancı ile konuşabileceğiniz bir iOS ve Android uygulamasıdır. Uygulamanın aylık 150 milyondan fazla aktif kullanıcısı var.

Kolayca bir profil oluşturabilir, ilgi alanlarınızı ekleyebilir ve geri kalanı uygulama tarafından halledilir. Bununla birlikte, sonuçları almak istiyorsanız ilginç bir biyografi eklemelisiniz. Bu sayede daha çok kişi sizinle iletişime geçebilir.

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Moco yabancılarla sohbet etmek için öne çıkan bir diğer güzel uygulamadır. Çok farklı özellikleri vardır. İsterseniz Moco profilinize fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz.

Yakındaki insanlarla sohbet etmek istersen, konumunu bile paylaşabilirsin. Bu sayede etrafındakilerle sürekli iletişim kurabilirsin. Ayrıca, Facebook hesabınızı uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ancak, e-posta kimliğiyle hesap oluşturma seçeneği de vardır.

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Muhtemelen listemizde en basit arayüze sahip uygulama. Birkaç adımda profilinizi tanımlıyorsunuz. Hiç tanımadığınız insanlarla gerçek isimleri dahi olmadan sohbet kurabilme ihtimaliniz var.

Anonymous Chat, kısacası Android için basit bir uygulama. Bu uygulamada sadece yaşınızı, tercihlerinizi, konumunuzu belirtin. Uygulama yakınınızdaki ilginç bilinmeyen yabancılarla bağlantı kurabilir.

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Whisper, oldukça ilginç bir uygulama. Aynı zamanda listemizde en çok tercih edilen uygulamalardan birisi. Whisper’da yabancılarla ilginç bir şeyler paylaşıyorsunuz. Bu bir mesaj, bir sır, ifade veya bir soru olabilir.

Aklınızdan geçen bir metin ile onu düşünen kişilerle meşajlaşabilirsiniz. Basit bir metin veya ifade bir insan hakkında çok şey söyleyebilir. Karmaşık olmasına rağmen bir kez kullandığınızda bağımlısı olabilirsiniz.

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Yik Yak konum tabanlı bir sosyal medya uygulaması. Yabancılar, düşüncelerini ve fikirlerini duvarlarında paylaşırlar. Sizlerde kendi düşüncelerini yabancılarla bu şekilde paylaşabilirsiniz.

Onların vereceği yorumlara eşlik edebilir, onlarla dilediğiniz şekilde sohbet edebilirsiniz. Bu sayede birçok insanı tanıyabilir ve yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

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