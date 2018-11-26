ZTE, Ekim ayı sonunda Nubia X çift ekranlı akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Ön kısımda bir çerçevesiz ekranı bulunan telefonun ve arka tarafında ise ikincil bir ekran yer almıştı. Bu gün ise Çin’den gelen yeni sızıntı bilgiler var. Sızdırılan haber ZTE’den sonra Vivo‘nunda çift ekrana sahip bir telefon üzerine çalıştığını ortaya çıkardı. Ayrıca yeni çift ekranlı modelin NEX serisinin altında piyasaya sürüleceği ifade ediliyor. Bir diğer kaynak ise Weibo paylaşım sitesi üzerinden, iddia edilen telefonun ön ve arka görüntülerini paylaştı.

Sızıntı haberi paylaşan kişiye göre akıllı telefon olağan üstü çift ekrana sahip. Snapdragon 845 ile desteklendiğini söyleyerek telefonun, aynı yonga setine sahip Vivo NEX modelinden farklı olacağını ifade etmiştir.

Görüntüleri incelediğimizde Vivo NEX gibi, şirketin yaklaşan NEX telefonunun ön tarafında 6.4 inç çentiksiz OLED ekrana sahip olması bekleniyor ve Full HD+ çözünürlüğünün destekleneceği de yine beklentiler arasında.

Telefonun arka panelindeki ekran ise OLED ekran olabilir. Bununla birlikte, tam olarak boyutu bilinmemektedir. Akıllı telefon 22,5W hızlı şarj için destekleyecek, ancak batarya büyüklüğü hakkında bilgi yok. Görüntüyü paylaşan kişiye göre Vivo NEX telefonu, Nubia X’e benzer bir tasarıma sahip olsa da, daha yüksek bir ekran-gövde oranı sunacak. Akıllı telefonun Aralık ayında ise resmi olarak tanıtımının yapılması bekleniliyor. Yukarıda belirtilen detaylar dışında, kaynak diğer özellikleri hakkında bilgi vermedi.