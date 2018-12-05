Akıllı telefon pazarına giriş yapmayan marka kalmadı demek yanlış olmayacaktır. Çinli firmalara ve her gün piyasaya çıkış yapan yeni akıllı telefon markalarına alıştık ancak bu alanda dev firmalarında yatırımlar yapmaya başladığını görüyoruz. Bu firmalardan birisi de Yandex oldu. İnternetin devi, sadece internet dünyasında değil akıllı telefon pazarında da kendisini göstermek için kolları sıvadı. Marka bu noktada ilk akıllı telefon modeli olan Yandex Phone akıllı telefonlarını tanıttı.

Google’ın kendi adıyla sunduğu akıllı telefonlardan sonra beklenen bir gelişme olan Yandex Phone, dikkat çekici özelliklerle de öne çıktı.

Yandex Phone Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefonlar Yandex’in ilk akıllı telefonu olması sebebiyle amiral gemisi akıllı telefonları kadar yüksek bir performans değerine sahip değil. Buna karşın tasarım ise oldukça başarılı. Yeni akıllı telefonların ön kısmında Samsung’un sonsuz ekran teknolojisinde yer alan ince çerçevelere benzer çerçeveleri var.

Arka kapak kısmına baktığımız zaman Yandex Phone akıllı telefonlarında ekstra bir çerçeve alanı bulunmayan kameralar olduğu görülüyor. Çift kamera kullanan akıllı telefon, hemen alt kısımda ise parmak izi sensörlerini bulunduruyor. Bunun dışında tasarım kısmında çok önemli bir değişiklik söz konusu değil. Öne çıkan detaylar bu şekilde.

Yandex Phone Tüm Özellikleri

Orta segment akıllı telefon modellerinin arasına katılacak olan akıllı telefonların, Snapdragon 630 işlemcileri kullandığı görülüyor. Adreno 508 grafik birimiyle beraber gelen işlemciler, 1.8 GHz hız değeriyle beraber oldukça yeterli bir performans sunuyor. Telefonların RAM kısmında da benzer bir aralıkta olduğunu görüyoruz. 4 GB RAM bellek miktarına sahip olan akıllı telefon, 64 GB depolama alanı kullanmakta.

Ekran kısmında ise 5.65 inçlik bir panel kullanılıyor. Çözünürlük değeri kısmında ise 2160 X 1080 piksel değeri karşımıza çıkıyor. 12 MP + 5 MP değerinde çift arka kamerası bulunan akıllı telefonun ön kısımda ise 5 MP değerinde bir kamerası var.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni modelin çıkış tarihi ise 6 Aralık olarak açıklandı. Fiyat kısmında ise 270 dolarlık bir aralık sunulduğu açıklandı. Fiyatın global pazarda fiyatının biraz daha değişebileceğini ekleyelim.