Emoji, artık hayatımızda önemli bir yere sahip olmaya başladı. Akıllı telefonlarla beraber günlük hayatımıza giren ve bu alanda kendi alfabesiyle neredeyse bir simge dili olarak kullanılmaya başlayan emojiler, son dönemde ise yeni karakterlerle gündeme gelmeye başladı. Çok kısa bir süre önce Apple’ın sunduğu yeni emoji karakterleri, bununla beraber genel olarak sunulan yeni emoji yüzleri derken, son dönemde Animoji ve memoji gibi sistemlerde kullanıma girmeye başladı. Apple ve Samsung’un sunduğu, insanların kendi yüzünü emojiye çeviren yeni sistemlerle beraber değişmeye başlayan emoji sisteminin bu kez Yapay Zekalı Emoji sistemiyle güncelleneceği bilgisi var.

Yapay Zekalı Emoji Nasıl Olacak?

Yeni sistem yine akıllı telefonların yapay zeka teknolojisinden faydalanacak. Yapay Zekalı Emoji sistemiyle beraber kullanıcıların mesajlarının algılanması sağlanacak. Kullanıcıların mesajlarının algılanması durumunda, Yapay Zekalı Emoji sistemleri bu mesajlara göre öneriler sunacak.

Mesajların algılanması ve bu mesajlara göre önerilerin sunulması, yeni sisteme geçiş yapılmasını sağlayacak. Kullanıcıların mesajlarının algılanması, buna yönelik emojilerin öneri olarak sunulması hem mesajlaşma işlemini kolaylaştıracak hem de yeni alfabenin neredeyse bir yazı dili gibi kullanılmasını sağlayacak. Söylentilere göre bu yeni teknolojiyle beraber kullanıcıların mesajlarında yer alan duygularında anlaşılması sağlanacak.

Mesela mesajın içeriği kızgın ifadelerin yer aldığı bir içerikse, öneriler buna göre sunulacak ve emoji karakterleri buna göre sınıflandırılacak. Aynı durum tüm duygu ifadeleri için geçerli olacak. Dediğimiz gibi sistemin, akıllı telefonlarda yer alan yapay zeka ile çalışması bekleniyor. Fakat tam olarak bu yapay zekanın ne yapılıp da kullanılacağı konusunda bir bilgi yok. Daha doğrusu bu yönde gelen bilgiler oldukça sınırlı.

Akıllı telefonunuzda klavyelerinizden emoji ifadesi aramanıza son verecek olan yeni sisteme ne zaman geçileceği konusunda da bir bilgi yok. Bunun için kesin bir açıklama yapıldığı zaman, kullanım zamanı için paylaşımlar yapacağız. Şimdilik elde ettiğimiz sınırlı bilgiler bu kadar ile sınırlı. Akıllı telefon markalarının da Yapay Zekalı Emoji sistemine ne kadar sıcak bakacağını zaman gösterecek.