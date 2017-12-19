iPhone'ların Yavaşlama Sebebi Eskiyen Piller Mi?

Geçen hafta Reddit‘de iPhone telefonların yavaşlama sebepleri ile ilgili şaşırtıcı bir bilgi ortaya çıkarıldı. Gittikçe daha fazla kullanıcısı olan iPhone‘un yavaş performansındaki ana sebep pil ömrü gibi görünüyor. Bir pilin zamanla kapasitesini kaybetmesi ve pil ömrünün azalması bu yavaşlamaya sebep oluyor. Ancak bunun işlemci performansını da etkilemesi tamamen beklenmedik bir durum oldu.

Eski iPhone telefonları hızlandırmanın en iyi yolu: YENİ BATARYA

Bununla birlikte aslında kullanıcılar eski iPhone‘larında yeni bir pil değişikliğinin işlemcinin performansını artırdığını ve normale döndüğünü de bildiriyorlar. Bunu kanıtlayacak gerçekler de var doğrusu. Popüler CPU performansı testi Geekbench raporuna göre eski bataryalı iPhone’ların daha düşük puan aldığını ve yeni bir bataryayla değiştirildiğini skoru normale döndüğü açıklandı.

Bu rapor ile insanların Apple‘ı suçladığı “planlanmış yaşlanma” teorisi de doğruluğunu kanıtlıyor. Ancak bunların hepsi spekülasyon olsa da şimdi bazı gerçeklere dayalı kanıtımız var. Geekbench kurucusu John Poole, bunların hepsinin doğru olup olmadığını araştırmanın ve görmek için hala zamanın olduğunu dile getiriyor.