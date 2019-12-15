Yemeksepeti Çöktü – Sorun Çözüldü Mü?

Yemeksepeti, ülkemizde en çok kullanılan çevrimiçi yemek sipariş platformu olarak biliniyor. Kullanıcı sayısı sürekli artan ve sürekli yeni yatırımlarla gündeme gelen web sitesi, bugün başka bir haberle gündeme geldi. Akşam saatlerine doğru Yemeksepeti çöktü.

Siteye ve mobil uygulamaya girmek isteyen kullanıcılar Yemeksepeti erişim hatası ile karşı karşıya kalıyor. Uygulamanın çökmesinden sonra durumun ne olduğu ve açıklama gelip gelmediği konusunda da meraklı bir bekleyiş var. Dilerseniz bu konuda detaylara geçelim.

Yemeksepeti Neden Çöktü?

Hem web sitesinde hem de mobil uygulamasında sorunlar yaşanan servisin net bir şekilde çöktüğü anlaşılıyor. Yemeksepeti neden çöktü kısmında ise kesin bir açıklama yok. Sorunun sunucu kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Şimdilik Yemeksepeti erişim sorunları devam ediyor. Servisin neden çöktüğü konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Şimdiye kadar yapılan paylaşımlardan anladığımız şu an için bir sunucu sorunuyla karşı karşıya olduğumuz.

Sunucu da yaşanan bir sorun ya da bir kopukluk bu hataya neden olmuş gibi gözüküyor. Çok küçük bir ihtimal olsa da siber saldırı iddiaları da var ancak siber saldırı iddialarını boşa çıkarak bazı bilgiler de var. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan bazı kullanıcılar, hesaplarına girebildiklerini ancak sayfaların çok yavaş açıldıklarını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise direkt olarak “Yemeksepeti açılmıyor” paylaşımları yapıyor. Yani şimdilik resmi olarak Yemeksepeti neden çöktü bilmiyoruz.

Yemeksepeti erişim sorunu hakkında ya da Yemeksepeti çöktü sorunu hakkında bir açıklama yapılacak olursa, detaylara yer vereceğiz. Şimdilik şunu biliyoruz ki hala sorun kesin olarak çözülmüş değil. Şu an için birçok kullanıcı erişim sorunları yaşamaya devam ediyor. Aynı sorunu restoranların yaşadığını da ekleyelim.