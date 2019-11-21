Yeni 14-inçlik ve 15-inçlik Huawei Matebook Özellikleri

Huawei‘nin sorunları olsa da, oldukça iyi dizüstü bilgisayarlar yapabiliyor. Sorunlu Çinli teknoloji şirketi, son birkaç yıldır MateBook serisi için bazı ciddi adımlar attı ve şimdi bir sonraki bölümü izlemek üzereyiz.

Popüler sızıntı kaynağı Evan Blass tarafından yayınlanan bir yazıda, piyasaya sürülmeyi bekleyen iki yeni model olduğunu ortaya çıkarttı. Biri, standart 14-inçlik bir cihaz. Bu cihazın yenilenmiş MateBook X Pro olmadığından şüpheleniyoruz, çünkü, yalnızca orta seviye Huawei cihazlarına dahil edilen bir HDMI bağlantı noktasına sahip.

Daha ilginç bir değişken 15-inçlik gibi görünüyor – Huawei ilk kez daha büyük bir form faktörüne girdi. Bu söylentilerin doğru olduğunu varsayarsak – güç anahtarı, parmak izi sensörü olan normal bir cihaz gibi görünmekte.

Yakında çıkacak olan Matebooklar şu ana kadar gördüğümüz en ince modeller olmayabilir. Huawei, 15 inçlik modeli, ses çıkışı, tam boyutlu HDMI çıkışı, 3x USB-A bağlantı noktaları ve Thunderbolt 3 standardına uygun bir USB-C modeliyle donatmış görünüyor.

Her iki model de parmak izi okuyucuyu birleştiren ve ince çerçeve 16:9 ekranlarda bulunan güç düğmesine sahip. Gövdesinin kalınlığına bakıldığında, bu modeller muhtemelen Intel’in en iyi Comet Lake-U işlemcileri tarafından desteklenecek. Bu yeni MateBook’ların 2020’nin başlarında CES veya MWC’de görülmesi bekleniyor.

Yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya ne zaman varacağı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Huawei, Matebook‘larını gelecek yılın ikinci çeyreğinde piyasaya süreceklerini duyurdu, bu nedenle cihazların Nisan 2020‘de satışa sunulması bekleniyor. Umarım, o zamana kadar şirket, ABD hükümetiyle ilgili sorunlarını çözmüş olur.