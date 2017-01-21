Yeni 2018 Dodge Challenger SRT Demon

2018 Dodge Challenger SRT Demon için teaser niteliğinde yeni bir video www.ifyouknowyouknow.com‘da yayınlandı “Reduction” başlıklı video, Hellcat’in kardeşi, Demon modelinin ağırlığının yaklaşık 90 KG daha fazlaolduğunu ortaya koyuyor.

Dodge, Challenger Demon‘ın markanın performans halo otomobili olacağını ve henüz sayıları açıklamamış olmasına rağmen, yeni modelin çıktısının Challenger Hellcat‘in 707 beygir gücü ve 880 N-m tork üretmesi etmesini bekliyoruz.

Dodge‘a göre, Challenger‘ın iç mekanını, tekerleklerini, direksiyonunu, frenlerini ve süspansiyonunu “ayarlamak” için yaptıklarını ima eden ipuçları 24 saniyelik videoda gizlidir. Dikkat ettiğimiz bir şey, arka tekerleklerin Challenger Hellcat‘in 20 x 9.5 inç alaşımlarından çok daha geniş görünmesi. Ayrıca kaput çıkıntısının daha büyük olduğunu, muhtemelen daha büyük bir süper şarj motoru bulunduğunu fark ettik.

“Cage” başlıklı ilk videoda, robot Hellcat maskotunu bir Demon‘a dönüştüğünü gördük. Dodge, 2018 Challenger SRT Demon‘ın Nisan ayındaki New York otomobil fuarı başlangıcına kadar birçok teaser videosu yayınlayacak. Www.ifyouknowyouknow.com adresindeki yeni videoyu izleyin ve Dodge’ın mağazasında ne bulduklarını düşündüğünüzü bize söyleyin. Güncelleme: Videoyu aşağıya da ekledik.

2018 Dodge Challenger SRT Demon video