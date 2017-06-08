Yeni 21,5″ iMac’lerin RAM ve işlemcileri yükseltilebilir

Apple bizlere güzel haber vermeye devam ediyor. İlk güzel haber Apple’ın NFC’yi destekleyecek olması, şimdi yeni iMac’ler yükseltilebilir işlemci ve RAM’e sahip. Tamam, 2015’te 27″ iMac’ler RAM’i yükseltmeyi kolaylaştırdı, ancak 21.5″ sürümü kilitliydi. Kolay bir işlem olmasa bile yeni 21.5 ” modellerin RAM ve işlemcileri artık değişebilir. 2012’den beri lehimlenmeyen bir iMac CPU’yu ilk gördüğümüz zaman budur!

iMac gibi hepsi bir arada aygıtlar kolayca tamir yapılabilir hale getirilmediğinden, ekranı açarken dikkatli olmalısınız (yapışkan bant ile sabitlenmiştir). Doğru hoparlörü çıkardığınızda işler biraz kolaylaşır.

Evet, bu dizüstü bilgisayar RAM’i idi. (önceden kurulmuş modüller SK Hynix DDR4 idi). Ve CPU’yu değiştirebilirsiniz, normal bir LGA 1151 soketine yerleştirilmiştir. Bu, cihazın biraz altına baktığınızda, daha güçlü bir Kaby Lake işlemcisine dokunabileceğiniz anlamına geliyor.

Basic 21.5″ iMac, çift çekirdekli bir i5 ile birlikte geliyor ve bu da hızla yaşlanmaya başlıyor. Elbette, Apple sınırlı sürücü desteği sunuyor; bu nedenle herhangi bir 1151 uyumlu CPU’yu alamazsınız.

Ancak AMD Radeon Pro GPU anakarta lehimlenmiştir. Mac OS High Sierra, harici GPU’ları Thunderbolt 3‘ün üzerinde desteklemektedir; bu nedenle grafikler üzerinde sorun yaşamamanız gerekir (bununla birlikte, + maliyetiniz de olacak).

Hafıza da 2.5″ HDD kolayca yükseltilebilir, ancak herhangi bir flaş depolama (bir SSD veya füzyon sürücüsünün bir parçası olsun) lehimlenmiştir.

21.5″ iMac’in bu yükseltilebilirliğe meraklıysanız iFixit’in sitesinden ulaşabilirsiniz. Ekip, 3/10’luk bir tamirlik puanı verdi. Bunların bir kısmı, parçaları çıkarıp tekrar yerleştirirken zorlanan (yapışkan bandı değiştirmeniz gerekiyor), lehimli SSD parçası, ayrıca Retina Ekranı camla kaynaştırılıyor (değiştirilmesi daha pahalı hale geliyor).