Yeni Acer Nitro 5’in Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı!

Acer, yeni ürettiği oyuncu bilgisayarları ile pazarda oldukça etki olmaya devam ediyor. Şirket bugün yeni Nitro 5 dizüstü oyuncu bilgisayarı ile karşımıza çıkıyor. Yenilenmiş teknik özellikleriyle dikkat çeken bilgisayar, Amazon‘un Hindistan web sitesinde 1225 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

Yeni bilgisayarın ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde daha net bilgilerin ortaya çıkması beklenirken gelin yeni Nitro 5‘in tenik özelliklerine daha detaylı bakalım.

Nitro 5, Intel‘in 10. Nesik Comet Lake CPU‘su Intel Core 15-10300H ile birlikte geliyor. Dört çekirdekli CPU, 4,5 Ghz hızına kadar ulaşabiliyor. 6 GB GDR6 VRAM ile donanmış Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartına sahip olan bilgisayar, 57,5 Wh pilden güç alıyor.

32 GB RAM bulunduran Nitro 5, 15,6 inç FHD (1920 × 1080) çözünürlüğünde 144 Hz IPS LCD bir ekrana sahip. Wi-Fi 6 desteğinin bulunduğu model, aynı zamanda Ethernet bağlantı noktası ile birlikte geliyor. Yeni Nitro 5, şuan için piyasada bulunan en iyi dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor.