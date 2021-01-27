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Yeni AirPods Pro 2, 2021’in İlk Yarısında Satışa Çıkacak!

Apple yeni kablosuz kulaklığı AirPods 2'yi 2021 yılının ilk yarısında satışa çıkarmayı planlıyor. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Apple, geçtiğimiz yıl çıkardığı yeni iPhone 12 serisinden sonra piyasada pek fazla kendisini göstermedi. Ancak şirket 2021 yılında birçok yeni model cihazıyla karşımıza çıkacak. Bunlardan bir tanesi de yeni AirPods Pro 2 oluyor.

DigiTimes‘ın haberine göre Apple yeni cihazını 2021 yılının ilk yarısında piyasaya sürecek. Bu tür sızdırılan bilgileri Tayvan merkezli Windbound Corporation‘da destlekiyor.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre yeni AirPods Pro 2‘nin tasarımı daha çok kompakt yuvarlak bir şekilde olacak. Bu tasarımın ergonomi açısından ve kulaktan düşmeden nasıl kullanılacağı ise merak konusu oluyor.

Kompakt bir tasarıma sahip olması beklenen yeni AirPods Pro 2‘nin daha önceden birçok görseli paylaşılmıştı. Apple yeni kulaklığı ile beraber yeni bir W2 şirket içi çipte piyasaya sürecek. Şuan için Apple tarafından resmi bir açıklama ve paylaşım bulunmuyor.

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