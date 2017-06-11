Gizemli yeni bir Alcatel cihazı geçtiğimiz günlerde FCC veritabanına girdi. Resmi olarak “Alcatel 9024O” adı verilir ancak dokümantasyonda “PIXI5-8” numarasına sahiptir. Güvenli bir şekilde bunun 7 veya 8 inçlik bir tablet olduğunu varsaymak için Pixi cihazları hakkında yeterince bilgiye sahibiz (Pixi isimlendirme kuralının açıklayıcı olduğu bilinmiyor). Belirtilen 100mm x 180mm boyutlarında, oldukça net bir “küçük tablet” resmi de görünüyor.

Ölçümlerden bahseden FCC dosyası, “PIXI5-8” iddiasıyla ilgili ayrıntılı bir taslak içeriyor. Arkaya bakan tek kamera gibi temel donanımla ilgili birkaç ipucu sunuyor ve yalnızca cihazın sol alt köşesine yakın bir hoparlör olduğunu varsayabiliyoruz. Tablet ayrıca bir SIM kart yuvasının yanı sıra bir microSD bellek genişletme yuvasına da sahip. Belgeler CDE ve GSM bandının yanı sıra LTE‘den de bahsediyor.

FCC’nin ötesinde not alan diğer tek donanım bilgisi, eskiz etiketindeki küçük yazılara bakarak görünüşte 5V@2A’da şarj edecek olan 4.000 mAh Li-polimer pil paketidir. Mevcut nesil Pixi 4 (7) tableti, Mediatek MT8321 yonga seti, 1GB RAM ve 7 inç, 600 x 1024 piksel LCD ile giriş seviyesi bir ürün. Yalnızca “PIXI5-8” in orta segment bir cihaz olacağını varsayalım, ancak yine de umarım önemli ölçüde daha güçlü bir cihaz olacaktır.