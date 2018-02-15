Nvidia, ekran kartı teknolojilerinde yavaş yavaş tek el olmaya başladı. AMD’nin yavaş yavaş geri planda kalmaya başlamasına karşılık olarak yeni modelleri çok daha öne çıkmayı başarmış olan ekran kartı devinin son olarak oyunculara özel olarak sunulan Nvidia GeForce GTX 10 serileriyle kendisini kanıtladığını gördük. AMD’nin çok daha önüne geçen modellerle beraber başarı elde eden markanın, bu sene ekran kartı nesillerini ise yenileceği ortaya çıktı. Nvidia GeForce GTX 2080 modelinin başı çekeceği yeni seride, farklı alanlara da hitap edilecek.

Nvidia GeForce GTX 2080 Neler Sunacak?

Oyuncu odaklı bir seri olmasının yanı sıra Nvidia GeForce GTX 2080 ekran kartlarıyla beraber kripto para madenciliği konusunda da önemli adımlar atılması bekleniyor. Aslında biraz popülerlik kaybının olması ve son açıklamalara göre markanın bu alana odaklanmış yeni bir ekran kartı serisi sunması beklenmiyordu. Fakat görünen o ki Nvidia GeForce GTX 2080 ekran kartları sanal para madenciliği konusunda en yetkin ekran kartları olmayı başaracak.

Ekran kartları konusunda ortaya çıkan teknik özelliklere bakacak olursak, 14 nm FinFEt teknolojisi ile üretilmiş belleklerin kullanılacağı ilk beklenti. GDDR6 teknolojisi sayesinde, mevcut ekran kartlarına göre çok daha iyi bir performans elde edilebilecek.

Bunun yanı sıra en önemli değişiklik ise mimari konusunda olacak. Yeni seride Ampere adı verilen yeni mimarilere geçiş yapılacağı belirtiliyor. İşte yapılan bu mimari değişikliğinin ekran kartlarının sanal para madenciliğinde etkili olmasını sağlayacağı belirtiliyor.

GB seviyesi, CPU durumu ve benzeri birçok detayı henüz belli olmayan Nvidia GeForce GTX 2080 modelinin, 2 farklı versiyonunun geleceği de belirtilen bilgiler arasında. 2 farklı versiyon olmasının ise önemli bir nedeni var. Markanın bir ekran kartını sanal para madenciliği için özelleştireceği belirtiliyor.

Haliyle genel kullanım için bir serinin daha sunulması gerekiyor ki bu seride oyuncular ve iş istasyonları için önemli olacak bir seri olmasından söz ediliyor. Yeni ekran kartı teknolojisinin tanıtımından sonra detayları sitemizden paylaşacağız. Şimdilik bilgiler bu kadar ile sınırlı.