Yeni Amiral Gemisi Oppo K5 Canlı Canlı Görüntülendi

Oppo'nun en yeni amiral gemisnin çekici tasarımı canlı görüntüler ile daha da belirgin hale geldi...

Oppo K5 amiral gemisinin Oppo Reno Ace amiral gemisi akıllı telefonunun yanı sıra 10 Ekim’de tanıtılması planlanıyor. Bugünün erken saatlerinde Oppo, Oppo K5’in Cyber ​​Metal (mavi), Forest Fantasy (Yeşil) ve Polar Sunshine (Beyaz) olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini onayladı.

Şimdi ise ITHome, Oppo K5 akıllı telefonunun mavi renkli sürümünün canlı fotoğraflarını paylaştı. Yeni görüntülerde görülebileceği gibi, Oppo K5’in arka panelindeki mavi üste doğru daha koyu ve altta daha açık görünüyor.

Önceki model Oppo K3 bir polikarbonat gövde ile gelmişti. Yeni cihazın da mat bir yüzeye sahip bir polikarbonat gövdeye sahip olması bekleniyor. Oppo K5 telefonunun oldukça inceltilmiş bir çiy damlası çentikli ekranı var ve yanlarda ince çerçevelere sahiptir.

Cihazın çenesi biraz daha kalın görünüyor. Telefonun arka paneli sol ve sağ kenarlara doğru eğimlidir. Arka panelin sol üst köşesinde, bir LED flaş ile birlikte 64 megapiksel çözünürlüklü sensörü barındıran kamera kurulumu görünüyor.

Cihazın sol kenarında, ses kontrol tuşlarının yanı sıra microSD için özel bir yuvası olan SIM kart tepsisi görülebilir. Güç düğmesi telefonun sağ tarafında bulunuyor. Telefonun alt kenarında 3,5 mm kulaklık girişi, mikrofon, USB-C bağlantı noktası ve harici bir hoparlör yer alıyor.