Samsung‘un ikinci Android Go telefonu Galaxy J4 Core Brezilyalı bir çevrimiçi mağazasında yerini aldı. Akıllı telefon Galaxy J2 Core‘dan daha büyük ve daha gelişmiş bir telefon olarak karşımıza çıkıyor ama yine de oldukça başlangıç seviyesinde bir telefon olduğunu belirtmekte fayda var.

Modern 18:9 en boy oranı olan 6 inçlik geniş bir ekrana sahiptir. 720 x 1480 piksel çözünürlük 274ppi‘de daha net bir görünüm sunar.

Çipset maalesef güncellenemedi. Hala 1.4GHz dört çekirdekli A53 CPU‘yu barındırmaktadır. 1GB RAM sabit kalmasına rağmen depolama alanı 16GB’ye kadar genişletilmiştir. Çift SIM kart yuvasına ek olarak 256GB’ye kadar destekleyen microSD yuvası var.

Genel olarak Samsung Galaxy J4 Core, arka tarafında 1080p/30 video kaydı yapabilen f/22 8MP kamera barındırır. Ayrıca ön tarafında LED flaşlı bir 5 MP selfie kamerası var.

Bataryası 3,300mAh kapasiteye sahiptir ve microUSB üzerinden hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir. Bağlantı özellikleri arasında LTE, 2.4GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve FM radyo özellikleri bulunur. Ancak NFC özelliğini desteklemez.

Telefonun renk seçenekleri arasında Mavi, Siyah ve Bakır renkleri bulunur. Fakat bu renk seçeneklerinin fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri henüz netlik kazanmamıştır. Tanıtımının yapılacağı zaman telefonun Anroid 8.1 Oreo güncellemesi ile açıklanması düşünülüyor.