Görünüşe göre Apple nihayet yeni nesil AirPod‘ları tanımaya başladı. En yeni iOS 12.2 beta güncellemesi, Apple AirPod‘lar için ‘Hey Siri’ komutunu içeren bir kurulum arayüzü içeriyor. Siri yeni nesil kablosuz kullaklıkların önemli bir özelliği olacak.

Kurulum herkese açık beta versiyonları tarafından görülemiyor. Şu anda sadece Apple iPhone ve iPad, Hey Siri komutuyla aktif hale gelebilir, konuşmaya başlamadan önce AirPod’ların bir dokunuşa ihtiyacı var.

Apple, 2016’da AirPod’ları piyasaya sürdü ve o zamandan beri ikinci bir nesil bekliyorduk, ancak elimizdeki tek şey küçük bir fiyat indirimi idi.

Şimdi 2019’un başında gelen AirPods 2 söylentilerinin gerçek olabileceğini düşünüyoruz. Kablosuz olarak şarj edilebilen bir aksesuar ve bazı fitness takip özellikleri ile birlikte gelmesi bekleniyor. Zaten Air Power’ın (Kablosuz şarj aksesuarı) bu kulaklıkları şarj edeceğini biliyoruz.