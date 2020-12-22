Yeni Apple Car, 2024’te Piyasada Yerini Alacak!

Apple, yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve bunlardan biri, şirketin başka bir ürün kategorisine işaret eden Elektrikli Araçlar diyebiliriz. Bununla ilgili büyük gelişmeler bulunuyor.

Reuters‘ın yeni bir raporu, Apple’ın kendi kendine giden otomobil teknolojisiyle ilerleyeceğini ve 2024 yılına kadar üretime başlamayı planladığını iddia ediyor. Üstelik bu otomobilin yanısıra, şirket aynı zamanda bir “sonraki seviye” pil teknolojisi üzerinde de çalışıyor.

Bilmeyenler için Apple’ın Project Titan adlı otonom otomobil projesi 2014 yılından beri çalışmalara girmiş ve firma kendi elektrikli arabasının sıfırdan tasarımına başlamıştı.

Bununla birlikte, proje sorunsuz bir şekilde ilerlemekte zorlandı ve Apple, teknolojinin yalnızca yazılım kısmına odaklanmaya karar verdi. Ancak birkaç yıl önce Doug Field, projeyi denetlemek ve ekibi yenilemek için Tesla’dan yardım aldı.

Görünüşe göre bu projenin gelişimi, şirketin ticari araçlar üretmesi için yeterince önemliydi. Reuters, Apple’ın amacının kitle pazarı için kişisel bir araç yapmak olduğunu ve Google’ın Waymo gibi rakiplerinin sürücüsüz bir araç çağırma hizmeti için yolcu taşımak için robo-taksiler inşa etmek olduğunu ekliyor.

Rapor, arabada kullanılabilecek bataryaya da ışık tutuyor. Bir kişi, yeni bir pil tasarımının pil maliyetini “radikal bir şekilde” azaltabileceğini ve aynı zamanda aracın menzilini artırabileceğini söylüyor.

Apple markalı otomobili hangi şirketin monte edeceği henüz belli değil. Apple‘ın yazılım kısmına devam etme ve teknolojisini geleneksel bir otomobil üreticisi tarafından yapılmış bir otomobile aktarma olasılığı da var.