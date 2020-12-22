Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Yeni Apple Car, 2024'te Piyasada Yerini Alacak!

Yeni Apple Car, 2024’te Piyasada Yerini Alacak!

Apple, otomobil sektörüne de el atıyor. Şirketin kendi kendine giden yeni aracı 2024'te kesin olarak piyasaya sürülebilir. İşte o detaylar..

Ayşen Sıla

-

0
Apple Car

Apple, yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve bunlardan biri, şirketin başka bir ürün kategorisine işaret eden Elektrikli Araçlar diyebiliriz. Bununla ilgili büyük gelişmeler bulunuyor.

Reuters‘ın yeni bir raporu, Apple’ın kendi kendine giden otomobil teknolojisiyle ilerleyeceğini ve 2024 yılına kadar üretime başlamayı planladığını iddia ediyor. Üstelik bu otomobilin yanısıra, şirket aynı zamanda bir “sonraki seviye” pil teknolojisi üzerinde de çalışıyor.

Bilmeyenler için Apple’ın Project Titan adlı otonom otomobil projesi 2014 yılından beri çalışmalara girmiş ve firma kendi elektrikli arabasının sıfırdan tasarımına başlamıştı.

Apple Car

Bununla birlikte, proje sorunsuz bir şekilde ilerlemekte zorlandı ve Apple, teknolojinin yalnızca yazılım kısmına odaklanmaya karar verdi. Ancak birkaç yıl önce Doug Field, projeyi denetlemek ve ekibi yenilemek için Tesla’dan yardım aldı.

Görünüşe göre bu projenin gelişimi, şirketin ticari araçlar üretmesi için yeterince önemliydi. Reuters, Apple’ın amacının kitle pazarı için kişisel bir araç yapmak olduğunu ve Google’ın Waymo gibi rakiplerinin sürücüsüz bir araç çağırma hizmeti için yolcu taşımak için robo-taksiler inşa etmek olduğunu ekliyor.

Rapor, arabada kullanılabilecek bataryaya da ışık tutuyor. Bir kişi, yeni bir pil tasarımının pil maliyetini “radikal bir şekilde” azaltabileceğini ve aynı zamanda aracın menzilini artırabileceğini söylüyor.

Apple markalı otomobili hangi şirketin monte edeceği henüz belli değil. Apple‘ın yazılım kısmına devam etme ve teknolojisini geleneksel bir otomobil üreticisi tarafından yapılmış bir otomobile aktarma olasılığı da var.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakReuters

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Serisinin Renk Seçeneklerine Bir Bakış!

Xiaomi, 28 Aralık'ta Xiaomi Mi 11 serisini piyasaya sürecek. Lansman etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte, söylentiler de hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir sızıntı ise Xiaomi...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung’un Yeni Tanıtım Lansmanı First Look 2021, 6 Ocak’ta Gerçekleşecek!

Samsung, 6 Ocak'ta şirketin "ekranın geleceğine yönelik vizyonunu" sergileyen yeni ürünlerle birlikte bambaşka ekran teknolojilerini tanıtacağı "First Look 2021" adlı bir etkinlik planladı.Şirketin yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Yeni Apple Car, 2024’te Piyasada Yerini Alacak!

Apple, yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor ve bunlardan biri, şirketin başka bir ürün kategorisine işaret eden Elektrikli Araçlar diyebiliriz. Bununla ilgili büyük gelişmeler bulunuyor.Reuters'ın yeni...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Realme Race Serisi İle Tanışın – Snapdragon 888 İşlemci ve Muhteşem Hız!

Qualcomm, Aralık ayı başında Snapdragon 888 işlemcisini piyasaya sürdü. Realme, Realme Race'in ilk Snapdragon 888 işlemci destekli amiral gemisi telefonu olacağını doğruladı. Realme'nin Başkan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 10i Geliyor – Tanıtım Tarihi 5 Ocak!

Xiaomi, 5 Ocak 2021'de yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Tanıtım posterine göre, bu telefon 108 megapiksel ana kamera ile donatılmış olarak gelecek....
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014