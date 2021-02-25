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Yeni Apple iMac Modelleri Beş Renkte Satışa Sunulacak!

Yeni nesil iMac modellerinin renk seçenekleri belirlendi. Muhteşem renk tasarımlarına bir göz atın...

Ayşen Sıla

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Yaklaşan Apple cihazları hakkında birkaç rapor var ve şirket Intel’den kendi ARM tabanlı Apple Silikon işlemcilerine geçmeye başladığında insanlar yeni nesil Mac cihazlarını sabırsızlıkla beklemeye koyuldu.

Jon Prosser’in bir raporu, 2021 iMac modellerinin Silver, Space Gray, Green, Sky Blue ve Rose Gold olmak üzere beş renk seçeneğiyle sunulacağını iddia ediyor. Bunlar, Apple’ın dördüncü nesil iPad Air için sunduğu renklerin aynısı.

Sadece bu değil, kaynağımız yeniden tasarlanan iMac’in arkadan nasıl görünebileceğini ön plana çıkaran yeni renk seçeneklerinin bir görüntüsünü paylaştı. Yeni tasarım henüz onaylanmadığı için bunun sözde bir tasarım olduğunu belirtelim.

Jon Prosser, Apple’ın yeni iMac serisi için birden fazla renk seçeneği ile Lime, Strawberry, Blueberry, Grape ve Tangerine gibi ikonik renklerden oluşan bir tasarım sunacağını iddia ediyor.

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Yeniden tasarlanan iMac’lerin daha ince çerçevelere sahip olması bekleniyor ve yeni nesil Apple Silicon işlemciyle destekleneceği belirtiliyor. Cihazın bu yıl içinde resmiyet kazanması beklense de, lansmanın ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

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KaynakYoutube

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