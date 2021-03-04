Yeni Apple iPad Mini Pro Çok Yakında Piyasaya Sürülebilir!

Apple, bu yıl, yeni MacBook cihazları ve iPad’ler de dahil olmak üzere birçok yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bunların çoğunun yeni teknolojileri bir araya getirmesi bekleniyor.

Geçen yıl Ming-Chi Kuo tarafından Apple’ın 2021’in ilk yarısında yeni bir iPad Mini çıkarabileceği bildirildi ve şimdi cihazın birkaç hafta içinde Apple iPad Mini Pro olarak piyasaya sürülebileceği görülüyor. Lansman öncesinde, yeni cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar ve konsept görseller çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Son rapora göre, yeni iPad Mini Pro, yıllar içinde piyasaya sürülen iPad Mini ile aynı tasarıma sahip olabilir. Cihazın çerçevelerk üstte ve altta kalabilir. Ayrıca elektrik bağlantısıyla birlikte bir ana düğme ve Dokunmatik Kimliğe sahip olması bekleniyor.

Bununla birlikte, Apple’ın iPad Pro ve iPad Air 4 ile uyumlu olarak yaklaşan tablet için modern bir tasarım benimsediğine işaret eden başka raporlar da var. Durum buysa, neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip iPad Mini’ye sahip olacağız.

iPad Mini Pro’nun bir konsept görüntüsü de ortaya çıktı ve minimum çerçeveli 8,9 inçlik bir ekranı gösteriyor. Bunun dışında, Face ID desteğinin yanı sıra bağlantı için USB Type-C’yi de sergiliyor. Apple A14 Bionic yonga setinden güç aldığı ve 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç depolama seçeneğiyle geldiği söyleniyor.