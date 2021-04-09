Yeni Apple iPad Mini’nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Apple’ın bu yılın ilk yarısında iPad Mini ve iPad Pro’nun yeni sürümlerini piyasaya süreceği söyleniyor. Kesin tarih henüz bilinmemekle birlikte cihazın bu ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Şimdi, yeni bir sızıntı ortaya çıktı ve yeni iPad modelinin tasarımını ortaya çıkardı. Sızdırılan bu fotoğraf, tasarım açısından neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor. Görüntünün 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro’nun yanı sıra iPad Mini 6‘nın sahte bir versiyonunu gösterdiğini belirtelim.

Sahte modeller genellikle Çin’deki tedarik zincirinden elde ediliyor ve cihazlar resmi hale getirilmeden önce kasa üreticilerine yardımcı olmak için kullanılıyor. Görsellerden, iPad Mini’nin biraz daha kalın olduğu ve önceki modellere benzer bir Ana Sayfa düğmesi ile tamamlandığı görülüyor. Ayrıca üstte ve altta kalın çerçevelere sahip.

Önceki raporlara göre iPad Mini, cihazın daha büyük bir ekrana sahip olabileceği söyleniyordu. Nitekim cihazın, 8,5 inç veya 9 inç ölçülerinde olacağı da haberlere konu oldu. Ekranın tam boyutu sızan görüntülerle belirlenemiyor.

Başka bir rapor, cihazın daha ince çerçeveli 8,4 inç ekrana ve iPad Air 3’e benzer bir tasarıma sahip olacağını iddia etmişti. Ayrıca yeni modelin Touch ID Home düğmesi ve Lightning bağlantı noktasına sahip olmaya devam edeceği iddiaları da var.