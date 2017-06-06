Yeni Apple iPad Pro 10.5 ve 12.9 tanıtıldı! İşte özellikleri

Apple‘ın iPad Pro serisi güncellendi ve artık daha ince ve hafif metal gövdeli ve rafine edilmiş 12.9 inçlik bir enerji santraline sahip yeni bir 10.5 inçlik modelden oluşuyor. Yeni ve rafine edilmiş tek gövdeli dış kaplama, yeniden tasarlanan Retina ekranları etrafında sarılır. Aslında artık bam başka iPad’ler karşımızda!

Apple’ın yeni True Tone paneli, geniş bir renk yelpazesi, ultra düşük yansıtma özelliği, etkileyici bir 600 parlaklık ve HDR desteği sunan gerçek bir yüksek performans serisidir. Yani, yeni moda multimedya içeriği dalgası için belirlenmiştir.

Bununla birlikte, en önemli güncelleme muhtemelen yeni ekranların 120Hz doğal yenileme oranıdır. Bu yeni tepkime hızı, Apple Kalemi kullanırken endüstri lideri bir 20 ms gecikme oluşturuyor (gözle görülmeyecek kadar düşük). Paneller değişken yenileme oranını destekliyor, böylece gerektiğinde akıcı hareketin tadını çıkarabilir ve daha yavaş hareket eden veya statik içeriği görüntülerken enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Bu, cihazlar üzerinde 10 saate kadar pil ömrü vaadinde bulunur. Hızlı şarj desteği sayesinde şarj etmek çok uzun sürmeyecektir. Hızlı güç aktarımının yanı sıra USB 3, hızlı veri aktarımını da kolaylaştırır.

Teknik özellikler sayfasının geri kalanı da etkileyicidir. Tabletlere altı adet CPU çekirdeği ve on iki adet de GPU’lu Apple A10X Fusion yongası kullanılıyor. Apple, bir önceki çip nesiline göre sırasıyla % 30 ve % 40 GPU performansı eklediğini açıkladı. Yeni iPad’ler kamera bölümünde de büyük söz verdi. Hem ana hem de selfie kameraları iPhone 7‘den ödünç alıyorlar. Bu, 12MP sensör ve f/1.8 objektif, OIS ve ön tarafta 7 MP FaceTime HD kamera anlamına geliyor.

Yazılımın yanında, iOS 11, yalnızca yeni iPad’lerin keyfini çıkartacak yeni özelliklerle birlikte geliyor. Artık sürükleme ve bırakma desteği var ve çoklu pencere uygulamaları nihayet arayüzde özgürce yeniden konumlandırılacak ve yerlerine oturtulabilecektir.

IOS doku görsel ve işlevsel bir revizyona tabi tutuldu ve artık güçlü bir görev çubuğu gibi davranıyor ve hatta en sağdaki üçlü tahmini simgelerle tamamlıyor. Yeni uygulama değiştiricide de yeni bir çok pencereli numara var. Çakışan uygulamalarınızın göreceli konumunu kaydedebilir, böylece daha sonra aynı düzenlemeye dönebilirsiniz.

iPad Pro serisindeki bazı yeni serigraflerde Apple’ın yeni Files uygulamasının yanı sıra tam boyutlu bir klavye, çoklu seçim de bulunuyor. Her ne kadar ikincisi bir IOS geniş sürümü gecikmiş bir yol olsa da, iPhone kullanıcıları da hızlanmaya başlayabilir.

Yeni iPad Pro 10.5 64GB için 649 dolar ve 512GB’lık 12.9 inç’lik bir model için 1099 dolar fiyat belirlenmiş. Her iki cihaz da bugün sipariş veriliyor. Dikkat edin, bu fiyatlar bir LTE (4.5G) modem içermiyor. Yani sim kart bulunmuyor. Eğer sim kartlı bir model almak isterseniz yukarıdaki fiyatlara yaklaşık 130 $ daha eklemeniz gerekmektedir. Cihazlar ilk etapta iOS 10 ile gelecek ve eylül ayında iOS 11 sürümüne yükseltebileceksiniz.