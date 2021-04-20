Yeni Apple iPad Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple bugünki etkinliğinde muhteşem cihazlarla adeta gündeme oturdu. Lansmanda yeni iPad Pro da tanıtıldı. Yeni iPad Pro, 11 inçlik ve 12.9 inçlik iki modelle karşımıza çıkıyor. Bu cihazların M1‘e benzer bir yonga setine sahip olacağını biliyorduk, ancak bu işlemci sadece benzer olmakla kalmıyor.

Bu yeni işlemciyle CPU performansı %50 arttı, GPU %40 daha da hızlı hale getirildi. Ayrıca bu tableti 16 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar depolama alanıyla yapılandırabilirsiniz (depolama da önceki nesle göre iki kat daha hızlı).

Ve bu tabletleri bilgisayar benzeri hale getirmek için bir Thunderbolt bağlantı noktası bulunuyor. 40 Gbps’lik en yüksek aktarım hızına sahip ve süper hızlı harici depolamanın yanı sıra 6K çözünürlüğe kadar harici monitörler bağlamanıza olanak tanıyor. Ve bir şekilde 10 gigabit thernet’iniz varsa, bunu da halledebiliyor.

Harici bir ekran bağlayabilseniz de, gözlerinizi iPad’in kendi ekranından ayırmakta güçlük çekebilirsiniz. Çünkü Apple, iPad Pro 12.9′u mini LED panel ile donattı (11 inçlik model hala normal LCD panel kullanıyor).

Pro Display XDR masaüstü monitörüne benzer şekilde buna Liquid Retina XDR ekran diyor. 1.600 nit ile zirveye ulaşan ve 1.000 nit tam ekran parlaklığına ulaşan süper parlak olduğunu da ekleyelim. Ve tüm yüksek kaliteli görüntüleme formatlarını (HDR10, Dolby Vision, HLG) destekliyor.

Mini-LED, 2.500 yerel karartma bölgesine gruplandırılmış 10.000 küçük LED’den oluşan yeni arka ışıktan oluşuyor (karşılaştırma için, önceki iPad Pro 12.9’da yalnızca 72 LED vardı).

Hem 11 inçlik em de 12.9 inçlik model, 120Hz yenileme hızına sahip. 11 inçlik panel eski tip Liquid Retina’dan oluşyor, ancak bu bile 600 nit en yüksek parlaklık anlamına geliyor. Yine de cihaz, True Tone’u destekliyor ve DCI-P3 renk gamını kullanıyor.

Performans açısından bazı masaüstü bilgisayarlara rakip olsalar da, iPad Prolar hala mobil ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Artık 5G bağlantısını desteklediğini de ekleyelim. ABD’de bu, ideal koşullar altında 4 Gbps’ye ulaşabilen mmWave’i içeriyor. 5G seçenek listelerinde bir eSIM bulunuyor, böylece yeni bir plana hızla kaydolabilirsiniz.

Yeni iPad Pro, 12 MP sensör ve ultra geniş açılı lense sahip güncellenmiş bir TrueDepth kamera bulunduruyor. 122 derecelik görüş alanı, orta sahne olarak adlandırılan bir özelliği etkinleştiriyor. Bu özellik bir video görüşmesindeyken, tablet sizi çerçevenin merkezinde tutmak için yakınlaştırabiliyor ve kaydırabiliyor.

Arkadaki çift kamera da kendi geliştirmelerine sahip. Hala 12MP ana ve 10MP ultra geniş modüllere ve ayrıca bir LiDAR tarayıcıya sahip olduğunu ekleyelim. İyileştirmelerin çoğu aslında M1 yonga setinde bulunan daha hızlı ISP ve NPU’dan geliyor. Bu iki yeni iPad Pro’nun fiyatından bahsedecek olursak, 11 inçlik model 800 dolar, 12.9 inçlik model ise 1100 dolar olarak belirtildi. Siparişler bu Cuma başlayacak.