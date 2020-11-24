Yeni Apple iPad Pro’ya Büyük Değişiklik!

Apple, tüm cihazlarında önemli değişiklikler yapıyor ve Mac serisinden sonra sıradaki iPad Pro serisinde de bu değişikliği sürdürmeyi amaçlıyor. Yeni iPad Pro‘daki değişiklikler de bir hayli ilginç.

Cupertino merkezli şirketin, cihazların çoğu için benimsemesi beklenen bir Mini LED ekran üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şimdi ise Mini LED ekran paneline sahip ilk cihazın iPad Pro olması bekleniyor.

Ayrıca Apple’ın OLED panelleri Samsung Display ve LG Display’den tedarik edeceği bildiriliyor. Her iki şirket de geçen ay piyasaya sürülen iPhone 12 modelleri için Apple’a OLED paneller sağlıyor.

Rapor, Apple’ın önümüzdeki yıl iPad serisi için Mini LED panellerini aktif olarak kullanmaya başlayacağını ve ardından yavaş yavaş MacBook ve iMac serisi için aynı ekran türünü kullanmaya başlayacağını da ekliyor. Ancak geliştirme için belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

Önceki raporlar, teknoloji devinin Mini LED panelleri Epistar’dan tedarik edebileceğini gösteriyordu. Şirketin, üretime başladıktan ve 2021 ortasına kadar sertifika aldıktan sonra Apple’ın tedarik zincirine 2022 yılına kadar girebilecek.