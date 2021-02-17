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Yeni Apple İşlemcinin Özellikleri Sızdırıldı!

Apple, yeni işlemcilerini yapmaya başlamış bile! İşte yeni Apple M1X'in getireceği yenilikler...

Ayşen Sıla

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Apple geçtiğimiz günlerde şirketin ARM mimarisine dayanan Apple Silicon serisinin ilk işlemcisi olan M1 yonga setini piyasaya sürdü. Ayrıca, Intel’den kendi yonga setlerine geçişi başlatan ve M1 yonga seti tarafından desteklenen üç Mac cihazı da satışa sundu.

Bu yıl şirketin başka bir Apple Silicon yonga seti ve birkaç Mac cihazı piyasaya sürmesi bekleniyor. Apple henüz resmi olarak hiçbir şey açıklamamış olsa da, yeni bir sızıntı yeni yonga setinin özelliklerini ortaya çıkardı.

Apple M1’in üst modeli bir kıyaslama platformunda görüldü. Bununla birlikte, yonga setlerinin teknik özelliklerinin daha çok koruma odaklı olduğu görülüyor. Yine de kesin bilgiler olmadığının altını çizelim.

apple

Rapora göre, “M1X” adlı yonga seti, M1’in sekiz çekirdekli CPU’suna göre, 12 çekirdekli bir CPU ile gelecek. Dahili GPU’nun da M1’de 8 çekirdekli GPU yerine 16 çekirdeğe sahip olması bekleniyor. 3.2GHz’de saat hızına sahip olması bekleniyor ve 5nm’lik bir sürece dayanacağı söyleniyor.

Yeni Apple Silicon yonga setinin yakında çıkacak olan 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro ve 27 inç iMac cihazlara güç sağlaması bekleniyor. Apple’ın ayrıca 16 çekirdekli ve 32 çekirdekli grafik işlemcili diğer işlemciler üzerinde çalıştığı da bildiriliyor.

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KaynakCpu Monkey

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