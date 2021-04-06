Yeni Apple Tv, 120 Hz Yenileme Hızıyla Gelebilir!

Apple’ın bu ayın sonlarında yeni iPad Pro ve diğer birkaç ürünü tanıtması bekleniyor. Pad’in yanı sıra, yeni bir Apple TV’nin de piyasaya çıkma ihtimali var. Bu yeni nesil ürünün, yükseltilmiş işlemci ve daha iyi akış için depolama ile geldiği bildiriliyor. Şimdi ise Apple TV 2021 modelinde 120 Hz yenileme hızı desteği bulunacağı ortaya çıktı.

Rapora göre, son tvOS 14.5 beta kodunda yüksek yenileme hızı desteğinin kanıtları bulundu. Yani, “120Hz” ve “120Hz destekler” gibi terimler, son sürümde tvOS’un PineBoard’ına eklenmiş durumda. Bununla birlikte, şu anda satılan Apple TV’de yalnızca 60 Hz desteğinde 4K video desteği var. Ayrıca 120Hz içeriğini teknik olarak yansıtamayan HDMI 2.0 bağlantı noktasına sahip.

Yeni HDMI 2.1 standardı, 48Gbps’ye kadar gelişmiş bant genişliği, 10K’ya kadar çözünürlük, Dinamik HDR, eARC (gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), Değişken Yenileme Hızı (VRR) ve daha fazla özellik sunuyor. Buna göre, 120Hz’e kadar içerikte yenileme hızlarını da destekliyor.

Bunu yapmak için, Apple’ın güçlü bir GPU ve daha yüksek RAM kapasitesi koyması gerekiyor. Ayrıca 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip bir TV’ye ihtiyacınız olacağını da unutmayın. Bu rapor aynı zamanda Apple’ın yeni Apple TV’de HDMI 2.1 dahil etmek için çalıştığını söyleyen erken bilgilerle uyumlu diyebiliriz.